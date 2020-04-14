2020-04-14T16:55:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Бизнесмены Татарстана попросили Рустама Минниханова разрешить мобильную торговлю и работу парикмахерских

Решения по предложениям будут вынесены позже
Наиля ГАЛИМОВА
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По работе парикмахерских – остро стоит вопрос соблюдения противоэпидемических требований.По работе парикмахерских – остро стоит вопрос соблюдения противоэпидемических требований.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Состоялась онлайн-встреча бизнес-омбудсмена России Бориса Титова и президента Татарстана Рустама Минниханова с предпринимательским сообществом республики. В ходе обсуждения бизнесменов в частности интересовало, возможно ли создать в Татарстане специальные площадки для мобильной торговли.

Например, продавать продукты питания через передвижные автолавки, которые можно выделить в отдельную категорию, чтобы на них не распространялось требование по внесению в схему нестационарных торговых объектов.

Минниханов такое предложение поддержал, отметив, что самое главное – соблюдать правила безопасности и чтобы не было прямого контакта между продавцом и покупателем.

– Такое поручение мы дадим. У нас достаточно большое количество площадок, где можно оказывать такие услуги, – отметил президент Татарстана. – Давайте обобщим предложения от предпринимателей и примем решение в какой форме можно будет эту работу организовать.

В свою очередь препятствий для работы автолавок не увидела и руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

– Я считаю возможным рассмотреть этот формат. Мы пропишем требования как для самой автолавки, так и меры профилактики, которые должен будет соблюдать покупатель, – сказала Патяшина.

Также к участникам онлайн-встречи обратился владелец сети парикмахерских Ильназ Набиуллин. Исходя из практики других регионов, где разрешена работа салонов красоты, он предложил для их открытия в Татарстане во время самоизоляции разработать регламент с введением жестких мер контроля и дезинфекции.

– Мы видим, что наша отрасль начинает уходить в тень. Парикмахеры ходят по домам и вместо решения проблемы с распространением коронавируса, получается, что мы откатываемся назад, – заявил на это Набиуллин.

Хотя Рустам Минниханов и отметил, что услуги парикмахеров – социальная необходимость, однако остро стоит вопрос и о соблюдения противоэпидемических требований.

– Мы эту тему уже несколько раз обсуждали, но решение не принято, так как нет гарантии безопасности, – объяснил президент Татарстана.

Он поручил совместно с Роспотребнадзором обсудить предложенные предпринимателем меры и вынести решение о возможности открытия парикмахерских во время самоизоляции в Татарстане. В заключении встречи Рустам Минниханов попросил Бориса Титова поддержать наиболее пострадавших предпринимателей субсидиями, чтобы они смогли сохранить у себя рабочие места. Например, направлять им часть средств, которые выделяются биржам труда.

– Все равно же мы эти деньги будем вкладывать с пособия по безработице. Людей надо сохранить. Самое ценное — люди! Сегодня, чтобы получить выплаты, человек должен уволиться и зарегистрироваться на специальном ресурсе. Нельзя ли по наиболее пострадавшим отраслям предусмотреть субсидии, чтобы сохранить коллективы? — отметил президент Татарстана.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей в свою очередь заверил, что этот вопрос будет рассматриваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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