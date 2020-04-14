2020-04-14T16:55:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Где именно в Чувашии болеют коронавирусом

Стали известны города и районы, в которых проживают зараженные
Алина ГАБДУЛИНА
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В числе последних зараженных десять пациентов и один сотрудник Второй городской больницы в Чебоксарах.В числе последних зараженных десять пациентов и один сотрудник Второй городской больницы в Чебоксарах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На данный момент в республике выявлено 66 случаев коронавируса. Стало известно, что 39 из них приходится на Чебоксары.

Дальше по числу зараженных в регионе идут Янтиковский (8), Канашский (5) и Яльчикский (3) районы. По два зараженных в Космомольском и Порецком районах и Канаше. В Мариинском Посаде, Алатыре, а также Урмарском, Чебоксарском и Шумерлинском районах по одному инфицированному.

По данным Минздрава Чувашии, выздоровели пока двое зараженных. Среди последних заболевших десять пациентов и один сотрудник Второй городской больницы в Чебоксарах.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются 878 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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