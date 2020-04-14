Где именно в Чувашии болеют коронавирусом

На данный момент в республике выявлено 66 случаев коронавируса. Стало известно, что 39 из них приходится на Чебоксары.

Дальше по числу зараженных в регионе идут Янтиковский (8), Канашский (5) и Яльчикский (3) районы. По два зараженных в Космомольском и Порецком районах и Канаше. В Мариинском Посаде, Алатыре, а также Урмарском, Чебоксарском и Шумерлинском районах по одному инфицированному.

По данным Минздрава Чувашии, выздоровели пока двое зараженных. Среди последних заболевших десять пациентов и один сотрудник Второй городской больницы в Чебоксарах.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются 878 человек.