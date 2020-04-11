Режим самоизоляции в Татарстане 2020: в Казани воздух стал чище, но автомобилисты вновь его испортили

Введенный режим полной самоизоляции в Татарстане 2020 благотворно сказался на окружающей среде. Так, по данным Роспотребнадзора республики, за неделю с 28 марта по 6 апреля в Казани воздух стал заметно чаще. В нем снизилась концентрация диоксида азота и формальдегида.

Однако после концентрация вредных примесей в воздухе вновь начала расти. Этому способствуют автомобильные выхлопы. Ведь с 6 апреля ряд предприятий возобновил свою деятельность, и их сотрудники вынуждены были снова ехать на работу. В том числе, и на личном автотранспорте. Поэтому за прошлую неделю уровень диоксида азота и формальдегида в воздухе был не ниже, чем в марте 2020 года.

- В Набережных Челнах и Нижнекамске, где свою работу не останавливали крупнейшие промышленные предприятия, а значит и транспорта на дорогах не стало заметно меньше, изменений в качестве атмосферного воздуха не наблюдается, - отмечают в Гидрометцентре Татарстана.