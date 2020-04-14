2020-04-14T13:50:42+03:00
Коронавирус Covid-19

В Казани за нарушение режима самоизоляции накажут настоятеля православного храма

В условиях угрозы распространения коронавируса к нему на службу пришла масса людей
Ирина ЛЕСКОВА
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Фото: @koronavirus_tatrstan_officialФото: @koronavirus_tatrstan_official
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В Приволжском районном суде столицы Татарстана сегодня, 14 апреля, рассмотрят административное дело по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

В Казани таких случаев в период полной самоизоляции уже было много. Но в этот раз перед законом отвечать будет священник - настоятель храма Преподобного Серафима Саровского, который находится на улице Сафиуллина.

В воскресенье, 12 апреля, православные отмечали Вербное воскресенье, и прихожане поспешили побывать на службе в храме. В условиях самоизоляции настоятелям православных приходов рекомендовали не собирать паству, чтобы избежать угрозы заражения Сovid-19, а граждан регулярно предупреждают о необходимости оставаться дома.

Но в большой православный праздник некоторые не утерпели, в итоге жители соседних с храмом домов запечатлели на его дворе большое количество нарушителей режима самоизоляции.

В итоге протокол был составлен в отношении настоятеля. Решение суда будет вынесено в условиях видеоконференц-связи, сообщил собственный источник "Комсомолки" в правоохранительных органах.

Мы попытались получить комментарий от настоятеля храма Преподобного Серафима Саровского и от Казанской митрополии. Но пока их телефоны молчат.

Напомним, в Татарстане ужесточили режим самоизоляции из-за коронавируса. Теперь также запрещено посещать и православные храмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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