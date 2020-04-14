Ужесточение режима самоизоляции в Татарстане: из-за коронавируса в регионе ввели запрет на посещение храмов

Чтобы остановить распространение коронавируса в Татарстане правительством региона было решено ввести запрет на посещение храмов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Так, с 14 апреля гражданам запрещено посещать культовые здания, а также земельные участки, на которых они расположены. Нельзя участвовать в религиозных обрядах и церемониях. Так, что по сути для православных верующих отменили крестные ходы во время праздника Пасхи, которая состоится 19 апреля.

Исключение составляют священнослужители и лица, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и работы храмов.

Этим же документом в Татарстане ввели обязательный двухнедельный карантин для тех, кто прибывает в республику не только из границы, но и из Москвы или Санкт-Петербурга. В данных городах ситуация с COVID-19 наиболее неблагоприятная.

Отметим, что на данный момент в регионе выявлено 107 случаев заражение коронавирусом. Выздоровели 17 человек.