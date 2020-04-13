2020-04-13T18:24:20+03:00
Общество

Самоизоляция из-за коронавируса в Татарстане: работает новый порядок скрининга беременных

Наличие клинических проявлений ОРВИ, пневмонии или контакта с больным covid-19
Наиля ГАЛИМОВА
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Предварительный осмотр беременной проводят врачи акушеры-гинекологи женской консультации или кабинета по месту прикрепления пациентки.Предварительный осмотр беременной проводят врачи акушеры-гинекологи женской консультации или кабинета по месту прикрепления пациентки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав Татарстана рассказал о новом порядке проведения пренатальной диагностики беременным по выявлению врожденных аномалий развития плода и новорожденного ребенка. Дело в том, что сейчас в республике из-за коронавируса сейчас действует режим самоизоляции.

Так, в этих условиях предварительный осмотр беременной проводят врачи акушеры-гинекологи женской консультации или кабинета по месту прикрепления пациентки. Далее перед направлением в Центры пренатальной диагностики проводится сбор эпидемиологического анамнеза с внесением этих данных в талон – направление.

Будущих матерей направляют в центры на первый этап пренатальной диагностики на сроке 11–13 недель 6 дней при отсутствии у женщины клинических проявлений ОРВИ, пневмонии или контакта с больным коронавирусом. В противном случае, проведение скрининга откладывается до второго триместра в 18-21 недель с обязательным проведением в Центрах пренатальной диагностики.

Беременные, подлежащие проведению ультразвукового скрининга второго и третьего триместра, также при отсутствии у них ОРВИ, пневмонии или контакта с зараженным, проходят процедуру согласно утвержденной маршрутизации. В другом случае дата проведения скрининга будет определена индивидуально для каждой женщины врачом акушером-гинекологом по месту прикрепления, с учетом результата скрининга первого триместра.

О сроках и датах проведения пренатального скрининга можно узнать у врача акушера-гинеколога женской консультации или кабинета по месту прикрепления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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