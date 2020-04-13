Антивирусные возможности: «Сбербанк» рассказал, как с пользой и без ущерба для кошелька выжить в самоизоляции

Вот уже больше двух недель жители всей страны живут в условиях самоизоляции. В целях безопасности ограничены возможности передвижения по городу. Кто-то испытывает финансовую напряженность, а кто-то страдает от неожиданно изменившегося ритма жизни. В то же время некоторые компании подготовили интересные сервисы для своих клиентов. Например, в ПАО «Сбербанк» продумали всё - начиная от финансового обслуживания и заканчивая интеллектуальным и духовным развитием.

О том, как облегчить и разбавить свои текущие будни, «Комсомолке» рассказал управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Рушан Сахбиев.

- Во-первых, стоит начать, наверное, с самого основного - работы банка. Изменил ли «Сбербанк» порядок работы в условиях вынужденной самоизоляции?

- Несомненно, пандемия внесла определенные коррективы в работу «Сбербанка». Однако у нас есть обязательства, которые никто не отменял. Поэтому мы, наоборот, постарались сделать так, чтобы наши клиенты получали услуги еще быстрее. Кроме того, активное продвижение получили некоммерческие сервисы, которые позволят существенно разнообразить жизнь в условиях вынужденных ограничений.

- Так как теперь клиенты могут связаться с представителями банка?

- Наши клиенты заинтересованы в дистанционных сервисах - отмечено увеличение активности в онлайн-сервисах, что очень радует. Это как минимум говорит о социальной ответственности граждан, которые предпочитают проводить все необходимые платежи и операции не выходя из дома. Все услуги нашим клиентам доступны круглосуточно без выходных в мобильном приложении или веб-версии «Сбербанк Онлайн». В личном кабинете в несколько кликов можно пополнить счет мобильной связи, оплатить услуги ЖКХ, сделать переводы, открыть вклады. Если необходимо, можно даже обменять валюту. Для этого нужно открыть счет в нужной валюте и перевести туда рубли. Система их автоматически конвертирует по нашему курсу. Также в личном кабинете можно воспользоваться и кредитными продуктами: за пару минут можно подать заявку на потребительский кредит или ипотеку, оформить заявку рефинансирования другого банка или погасить имеющиеся кредиты в нашем банке. Еще одна дистанционная услуга - оформление страхового полиса на себя и членов своей семьи, даже если речь идет о домашних животных. Через «Сбербанк Онлайн», между прочим, сейчас можно зарегистрироваться и верифицировать свою личность на сайте государственных услуг.

Кстати, те, кто давно задумывался о приобретении или продаже недвижимости, во время изоляции могут спокойно этим заняться. Сервис «ДомКлик» позволяет дистанционно ознакомиться с рынком недвижимости в интересующем месте. Этот сервис актуален сейчас и для тех, кто ищет недвижимость в аренду или хочет найти себе постояльцев.

- Насколько я помню, даже банковскую карту себе можно заказать через мобильное приложение?

- Да, все верно. В личном кабинете можно заказать и обычную карту, и виртуальную для совершения интернет-покупок и переводов. Отличие лишь в том, что последнюю вы не сможете подержать в руках, а в остальном она может выполнять все те же задачи, что и обычная пластиковая карта. Да и выпускается она практически моментально. Сейчас возможности личного кабинета в «Сбербанк Онлайн» будут актуальны, особенно для тех, кто заказал себе новую банковскую карту, но не успел ее получить. Чтобы не нарушать режим изоляции, да и просто не тратить время для походов в отделение банка, можно прикрепить карту к платежной системе своего телефона через Apple Pay или Google Pay. Расплачиваться такой картой можно будет в течение двух месяцев при помощи технологии NFC.

- Вы упомянули, что предоставляете дополнительные возможности при регистрации на сайте государственных услуг. В чем именно заключается преимущество для ваших клиентов?

- Обо всем функционале и удобстве сайта государственных услуг (ЕСИА) я напоминать не буду. Все мы через этот портал записываемся на прием в госструктуры и медучреждения, подаем заявления на документы. Сейчас, в условиях пандемии, очень важно новое направление - через сайт теперь можно зарегистрироваться в качестве безработного, чтобы получать пособия. Однако эта функция доступна лишь тем пользователям, чей личный кабинет прошел верификацию. Раньше для того, чтобы подтвердить свои данные на сайте госуслуг, необходимо было обращаться в многофункциональные центры с паспортом, а это нужно время на запись, простаивание в очередях. Опять-таки, лишние контакты с людьми. В республике МФЦ только приступают к работе в период самоизоляции. Поэтому возможность пройти проверку данных дистанционно, как мне кажется, очень даже кстати.

Регистрация и верификация на Госуслугах сейчас доступна только в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Делается все просто - заходите в личный кабинет на сайте Сбербанка, далее во вкладке «Прочее» выбираете «Регистрация на Госуслугах». Заполняете заявку и ждете подтверждения. Всё, больше ничего дополнительно делать не надо. Также наши клиенты с просьбой подтвердить страницу могут обратиться и в филиалы Сбербанка.

С подтвержденной учетной записью пользователю портала госуслуг будут доступны все электронные услуги, а также в последующем можно будет создать учетную запись юридического лица или индивидуального предпринимателя.

- Все ушло в Интернет. Значит, отделения банка на время изоляции закрыты?

- Абсолютно не верно. Нам важно, особенно в такой непростой период, сделать обращения в банк максимально комфортными. Поэтому отделения банка и дополнительные офисы приступили к работе в обычном режиме еще 9 апреля. Важно учесть только одно - режим работы для каждого отделения индивидуален. График работы можно найти либо в самом отделении, либо на сайте «Сбербанка» в разделе «Отделения и банкоматы». Точную информацию подскажут и по номерам телефона 900 (для мобильных звонков) и 8 (800) 555-55-50 (для звонков со стационарных мобильных телефонов). Для этого, конечно, необходимо знать точный адрес.

Временные ограничения не распространяются на работу банкоматов и информационно-платежных терминалов, расположенных в зонах круглосуточного обслуживания, - они доступны постоянно. По стандартному графику осуществляется и обслуживание юридических лиц.

Несмотря на предпринятые меры, мы бы хотели призвать клиентов сделать выбор в пользу дистанционных сервисов.

- Но есть ведь и такая категория людей, которые вынуждены приходить в отделение. Например, пожилые люди за пенсией?

- Одна из причин, по которым мы открыли отделения, - наши пенсионеры конечно. Но, тем не менее, хотел бы напомнить, что получать пенсию можно и на пенсионную карту «Сбербанка». Чтобы получить такую карту, нужно в отделении банка попросить сотрудников выдать карту МИР Momentum. После этого пенсия будет автоматически переводиться на карту. Она бесплатна в обслуживании, а функционал у нее стандартный: можно оплачивать покупки в магазинах, оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома. Деньги с карты всегда можно снять в банкоматах.

- Больше всего в поддержке банка на сегодняшний день, наверное, нуждаются ваши кредитные и ипотечные клиенты. Как продуманы меры поддержки?

- Мы понимаем, что части населению пришлось столкнуться с трудностями. Банк готов предоставить клиентам отсрочку платежей, проведя реструктуризацию, на срок до полугода. При этом начисления штрафов и неустоек не будет. Это будет весьма актуально для тех, кто частично или полностью потерял доход, находится на вынужденном карантине или вовсе заболел. Подать заявку на кредитные каникулы можно и в отделении банка, и в электронном виде через мобильное приложение или личный кабинет на официальном сайте «Сбербанка».

- Вы упомянули некоммерческие сервисы, которые доступны клиентам «Сбербанка». Хотелось бы узнать поподробнее.

- Проектов достаточно много - и образовательные, и развлекательные. Вот в самую первую очередь хотелось бы рассказать о цифровом сервисе «Сбербанка» «Берем на работу». В настоящий момент там уже размещено более тысячи интересных вакансий по всей стране. Думаю, это направление окажется интересно всем. Особенно тем, кто в силу обстоятельств лишился рабочего места или нуждается в дополнительном заработке.

- Это фактически ваш социально значимый проект. На сегодняшний день он единственный или есть еще что-то?

- Еще мы позаботились о здоровье граждан. Запущен проект телемедицины. С 23 марта любой житель России может бесплатно проконсультироваться по вопросам коронавируса по телефону горячей линии 8 800 707 85 72 у квалифицированных врачей call-центра DocDoc, которые подскажут, как действовать, если человек себя плохо чувствует. Консультацию проводят более 400 врачей.

- А что касается образования? Мне кажется, что сейчас самое время получить новые знания. Есть что-то интересное?

- Да, образовательная тема для нас всегда актуальна. Сейчас, вы правильно заметили, это направление может стать для кого-то приоритетным. Сейчас мы обеспечили возможность получить дистанционное обучение для полумиллиона школьников по всей стране. На территории обслуживания Волго-Вятского банка к проекту присоединились Татарстан и Нижний Новгород. Образовательная программа входит в программный портфель Благотворительного фонда «Сбербанка» «Вклад в будущее», поддержанного Министерством просвещения.

Для всех желающих вне зависимости от возраста мы открыли доступ к учебным материалам и образовательным программам в виртуальной школе «Сбербанка». Образовательный контент, стоит отметить, разнообразный и качественный, а самое главное - полезный. Доступны различные курсы и тренажеры, видео и тексты российских ученых на тему глобальных научных открытий, результаты научных исследований. Материалы на портале будут обновляться еженедельно.

Отдельный проект будет интересным для тех, кому за 50. На образовательной платформе Coursera мы разместили обучающий курс, посвященный развитию карьеры. В текстовом и видеоформате представлены рекомендации руководителей «Сбербанка» и экспертов инновационного центра «Сколково».

Тех, кто любит читать популярную литературу, заинтересует наш совместный проект с издательством SmartReading. До 20 апреля в текстовом и аудиоформате будут доступны более 450 книг в кратком содержании.

- Может быть, и культурная программа готова?

- И она готова, да. Совместно с онлайн-кинотеатром Okko мы запустили спецпроект «Искусство онлайн». Здесь можно найти и виртуальные экскурсии, и спектакли, и концерты. Уже прошли онлайн-концерты таких групп, как «Ария», «Би-2», Гарика Сукачева и других. Живые дистанционные концерты доступны для просмотра и сейчас - их записи хранятся на ресурсе. И это не все сервисы, которые доступны дистанционно.

- Бизнес, социальная помощь, образование и культура… Что еще?

- Качество жизни в самоизоляции мы помогаем поддерживать при помощи продуктов выстроенной банком экосистемы. Четыре компании («СберМаркет», Delivery Club, Okko и «Ситимобил») запустили промоакции по единому промокоду 03042020 сроком на 30 дней.

Например, жители 40 городов России через СберМаркет бесконтактным способом могут получить продукты из крупных торговых сетей. Продукты доставляют без наценки до двери. При заказе на сумму от 5 тысяч рублей доставка по промокоду будет бесплатной.

По единому промокоду в Delivery Club можно получить скидку 30% на первый заказ, а в такси «Ситимобил» - скидку 20% на первые пять поездок. При помощи промокода в Okko за 1 рубль можно получить подписку на 30 дней на пакет «Оптимум», который включает 25 тысяч зарубежных и отечественных фильмов и сериалов, а также коллекции лекций ТЕД, National Geographic и концертов классической музыки.

Одним словом, мы постарались сделать всё, чтобы наши клиенты смогли легко и с пользой прожить режим вынужденной самоизоляции, а также проще перенести финансовые трудности. Сейчас же мы призываем всех заботиться о своем здоровье и не выходить лишний раз из дома без особой надобности.

На правах рекламы. ПАО Сбербанк.

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