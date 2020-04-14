Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 14 апреля 2020 года: число зараженных выросло до 66 человек

По последним данным, в Чувашии зафиксировано 66 случаев коронавируса. Выздоровели при этом пока только двое. О 15 последних зараженных стало известно вчера, 13 апреля.

Сейчас под медицинским наблюдением в регионе остаются 862 человека. 702 из них изолированы дома, 42 - в обсерваторе. Еще 118 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, госпитализированы.

- Из госпитализированных пациентов четверо перешли в состояние средней тяжести, которое требует дополнительной подачи кислорода. И один пациент в возрасте 71 года перешел на инвазивную ИВЛ, то есть это уже переход в тяжелое состояние. Он получает и медикаментозную, и аппаратную поддержку. Лечим, будем надеяться, – заявил глава Минздрава республики Владимир Степанов.

О НОВОМ ГЛАВВРАЧЕ ЧЕБОКСАРСКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Новым главным врачом Чебоксарской районной больнице стал Владимир Викторов - заслуженный врач Чувашии. Он был назначен на эти должность 13 апреля.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ВЪЕЗДА В ЗАВОЛЖЬЕ

Чтобы избежать распространения коронавируса в Чебоксарах, до 19 апреля будет ограничен въезд на территорию Заволжья города. Находиться людям там также запретят.

Эти меры были приняты также для того, чтобы предотвратить пожары в лесах.