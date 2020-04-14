2020-04-13T19:22:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 14 апреля 2020 года: заработала "горячая линия" по оказанию психологической помощи

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 14 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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"Горячая линия" для Йошкар-Олы - 8 (8362) 64-40-93. Фото: pixabay.com"Горячая линия" для Йошкар-Олы - 8 (8362) 64-40-93. Фото: pixabay.com
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По последним данным в Марий Эл зафиксировано 80 случаев коронавируса. Пятеро зараженных уже вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась.

- В стационарах республики проходят лечение 19 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, остальные находятся под наблюдением участковых врачей-терапевтов, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.

При этом в ведомстве отмечают, что сейчас в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы проходит лечение 91 пациент. Из них 19 в тяжелом состоянии, 71 – в состоянии средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести. Три человека находятся на искусственной вентиляции легких, 35 - нуждаются в кислородной поддержке.

Кроме того, в ДРКБ лечатся четыре ребенка, чье состояние оценивается как удовлетворительное. В Звениговской ЦРБ - один пациент с COVID-19. В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы - 5 пациентов: 4 в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом состоянии, требующем кислородной поддержки.

В Медведевской ЦРБ находятся два человека в состоянии средней степени тяжести.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ И ТЕХ, КТО НАХОДИТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ

- В регионе проведено 8319 тестов на COVID-19. Под ежедневным медицинским наблюдением находятся 923 человека, в том числе 835 граждан, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус. Всего снято с наблюдения 2128 человек, в том числе 53 иностранных гражданина, - сообщает Роспотребнадзор Марий Эл.

О “ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ” ПО ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В Марий Эл заработала «горячая линия» по оказанию психологической помощи в связи с распространением коронавируса. Общий для региона телефон - 21-10-40. Звонки на него принимаются с 8.00 до 20.00 в будни.

Однако в городах и регионах имеются и собственные "горячие линии" по оказанию психологической помощи во время пандемии. Для Йошкар-Олы работает номер 8 (8362) 64-40-93. Звонить не него можно по будням с 8.00 до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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