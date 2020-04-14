Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 14 апреля 2020 года: заразились еще два человека

По последним данным, в Ульяновской области зафиксировано 86 случаев коронавируса. Выздоровели пока только двое зараженных. О 16 последних инфицированных стало известно накануне. Двое из них - жители Ульяновска.

Один из заболевших находился в центральной городской больницы с 7 апреля. Туда он был госпитализирован с диагнозом “внебольничная пневмония”. После мужчина сдал тест на коронавирус. 10 числа был получен первый положительный результат и пациента перевели в инфекционное отделение.

- В период нахождения в пульмонологическом отделении пациент всё время находился в отдельной палате, пределов которой не покидал. Персонал отделения пульмонологии и все, кто находился с ним в близком контакте, были обследованы на коронавирусную инфекцию 10 апреля. Первичный тест у всех обследуемых дал отрицательный результат. Контактировавший с пациентом медицинский персонал на сегодняшний день находится на самоизоляции, самочувствие у всех удовлетворительное, - отмечают в региональном Минздраве.

Второй зараженный приехал из Москвы 26 марта. Дома он почувствовал себя плохо и 6 апреля вызвал “скорую”. Сейчас пациент также находится в инфекционном отделении ЦКГБ.

О САЛОНАХ КРАСОТЫ, МАГАЗИНАХ И РЫНКАХ

Если ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов говорил об открытии в регионе торговых центров, рынков и салонов красоты, то сейчас все изменилось. Резкое увеличение числа зараженных принесло за собой ужесточение требований по соблюдению санитарных норм - все останется закрытым.

О ДАЧНОМ СЕЗОНЕ

Из-ка коронавируса дачный сезон в Ульяновской области начнется не 15 апреля, а 1 мая. До этого времени людей просят оставаться в квартирах на самоизоляции.

Зато с мая все рейсы, которые перевозят садоводов, будут льготные. Это значит, что люди, имеющие право воспользоваться льготным проездным, смогут сделать это на любом маршруте.

О СИТУАЦИИ В КАРСУНСКОМ РАЙОНЕ

Еще 14 новых зараженных - жители Карсунского района региона и медперсонал местной больницы. Всего же с начала пандемии коронавирус здесь был выявлен у 72 человек. 35 из них официально заразила медсестра.

Женщина провела отпуск в ОАЭ, но не сообщила об этом начальству и вышла на работу. Через некоторое время у нее был диагностирован коронавирус. Сейчас медсестра уже здорова.

Сергей Морозов поручил уволить главврача Карсунской районной больницы. Однако причиной этого стало не только история с медсестрой, но и другие "накопившиеся претензии".