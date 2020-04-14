2020-04-13T19:22:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 14 апреля 2020 года: заразились еще два человека

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 14 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Зараженные COVID-19 находятся в инфекционном отделении центральной горбольницы.Зараженные COVID-19 находятся в инфекционном отделении центральной горбольницы.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

По последним данным, в Ульяновской области зафиксировано 86 случаев коронавируса. Выздоровели пока только двое зараженных. О 16 последних инфицированных стало известно накануне. Двое из них - жители Ульяновска.

Один из заболевших находился в центральной городской больницы с 7 апреля. Туда он был госпитализирован с диагнозом “внебольничная пневмония”. После мужчина сдал тест на коронавирус. 10 числа был получен первый положительный результат и пациента перевели в инфекционное отделение.

- В период нахождения в пульмонологическом отделении пациент всё время находился в отдельной палате, пределов которой не покидал. Персонал отделения пульмонологии и все, кто находился с ним в близком контакте, были обследованы на коронавирусную инфекцию 10 апреля. Первичный тест у всех обследуемых дал отрицательный результат. Контактировавший с пациентом медицинский персонал на сегодняшний день находится на самоизоляции, самочувствие у всех удовлетворительное, - отмечают в региональном Минздраве.

Второй зараженный приехал из Москвы 26 марта. Дома он почувствовал себя плохо и 6 апреля вызвал “скорую”. Сейчас пациент также находится в инфекционном отделении ЦКГБ.

О САЛОНАХ КРАСОТЫ, МАГАЗИНАХ И РЫНКАХ

Если ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов говорил об открытии в регионе торговых центров, рынков и салонов красоты, то сейчас все изменилось. Резкое увеличение числа зараженных принесло за собой ужесточение требований по соблюдению санитарных норм - все останется закрытым.

О ДАЧНОМ СЕЗОНЕ

Из-ка коронавируса дачный сезон в Ульяновской области начнется не 15 апреля, а 1 мая. До этого времени людей просят оставаться в квартирах на самоизоляции.

Зато с мая все рейсы, которые перевозят садоводов, будут льготные. Это значит, что люди, имеющие право воспользоваться льготным проездным, смогут сделать это на любом маршруте.

О СИТУАЦИИ В КАРСУНСКОМ РАЙОНЕ

Еще 14 новых зараженных - жители Карсунского района региона и медперсонал местной больницы. Всего же с начала пандемии коронавирус здесь был выявлен у 72 человек. 35 из них официально заразила медсестра.

Женщина провела отпуск в ОАЭ, но не сообщила об этом начальству и вышла на работу. Через некоторое время у нее был диагностирован коронавирус. Сейчас медсестра уже здорова.

Сергей Морозов поручил уволить главврача Карсунской районной больницы. Однако причиной этого стало не только история с медсестрой, но и другие "накопившиеся претензии".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки
Каждый день, облачившись в перчатки и маску, наш журналист выходит на улицы Москвы и задает прохожим краеугольный вопрос последних недель: «Люди, почему вы не сидите дома?». Результат дозора слушайте на радио «Комсомольская правда»!
Новости 24
Росреестр Татарстана: документы на регистрацию недвижимости можно снова подать в МФЦ
Когда из-за коронавируса в Ульяновской области начнется садоводческий сезон 2020
14 апреля жителей нескольких улиц Йошкар-Олы оставят без холодной воды
В Чувашии музей космонавтики имени Николаева обзаведется пристроем и симулятором полетов
Угрожал ножницам и забрал деньги: в Казани подозреваемого в грабеже задержал сосед потерпевшей
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
В Марий Эл по факту исчезновения 15-летнего подростка начата доследственная проверка
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за фейков о вспышке коронавируса среди медиков
Торговые центры и салоны красоты в Ульяновской области останутся закрытыми
В городах Татарстана снизился индекс самоизоляции: где именно в республике люди действительно сидят дома
В Чувашии уволенного за пьяное ДТП полицейского будут судить
В Йошкар-Оле пожарные спасли людей из горящего дома
Режим самоизоляции в Татарстане: цифровые пропуска для самозанятых
В Казани пропал Рафхат Мухамадиев, который нуждается в медицинской помощи
В ДТП в Ульяновской области один человек погиб и пятеро пострадали
В жилом массиве Салмачи в Казани введен карантин по бешенству
В Татарстане стали злоупотреблять пропусками во время самоизоляции: какие ограничения ввели власти
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
16 апреля в Татарстан на самолете вернут 150 туристов, которые застряли в Таиланде из-за коронавируса
В Татарстане в столкновении легковушки и трактора пострадали пять человек
В Марий Эл пропал 35-летний Руслан Лоскутов
В Татарстане разыскивают двух молодых мужчин, отправившихся кататься на Вятку
В Казани иномарка сбила 5-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу