2020-04-13T16:53:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Помимо инфекции у мужчины были сопутствующие патологии
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Всего в республике COVID-19 диагностирован у 58 человек.Всего в республике COVID-19 диагностирован у 58 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Первую смерть от коронавируса на территории Мордовии подтвердили в министерстве здравоохранения республики. По словам замминистра ведомства Сергея Саушева, у скончавшегося пациента были сопутствующие патологии, которые оказали негативное явление на протекание болезни.

- Один человек с подозрением и в дальнейшем подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался. Пациент имел сопутствующие патологии: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, избыточная масса тела с ожирением 3 степени. Приносим соболезнования родным и близким, - заявил Сергей Саушев.

По данным оперативного штаба Мордовии по состоянию на 15.30 13 апреля 2020 года всего в республике выявлено 58 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 181 пациент находится на стационарном лечении и обследовании. 819 человек - на домашнем карантине, 60 человек находятся в обсервации под наблюдением медицинских работников.

Заместитель министра здравоохранения Мордовии напомнил, что коронавирусная инфекция утяжеляет состояние пациентов с хроническими заболеваниями, поэтому призвал строго соблюдать карантинные мероприятия людям из группы риска.

Оперативный штаб пояснил, что стационарное лечение получают пациенты с клиническими проявлениями ОРВИ и с подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Амбулаторно наблюдаются те лица, которые входят в контакт-группу с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также с теми, кто имеет клинические проявления. В обсервации находятся те граждане, которые не имели прямого контакта и не имеют клинических проявлений, но находились в неблагоприятном эпидочаге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки
Каждый день, облачившись в перчатки и маску, наш журналист выходит на улицы Москвы и задает прохожим краеугольный вопрос последних недель: «Люди, почему вы не сидите дома?». Результат дозора слушайте на радио «Комсомольская правда»!
Новости 24
Угрожал ножницам и забрал деньги: в Казани подозреваемого в грабеже задержал сосед потерпевшей
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
В Марий Эл по факту исчезновения 15-летнего подростка начата доследственная проверка
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за фейков о вспышке коронавируса среди медиков
Торговые центры и салоны красоты в Ульяновской области останутся закрытыми
В городах Татарстана снизился индекс самоизоляции: где именно в республике люди действительно сидят дома
В Чувашии уволенного за пьяное ДТП полицейского будут судить
В Йошкар-Оле пожарные спасли людей из горящего дома
Режим самоизоляции в Татарстане: цифровые пропусков для самозанятых
В Казани пропал Рафхат Мухамадиев, который нуждается в медицинской помощи
В ДТП в Ульяновской области один человек погиб и пятеро пострадали
В жилом массиве Салмачи в Казани введен карантин по бешенству
В Татарстане стали злоупотреблять пропусками во время самоизоляции: какие ограничения ввели власти
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
16 апреля в Татарстан на самолете вернут 150 туристов, которые застряли в Таиланде из-за коронавируса
В Татарстане в столкновении легковушки и трактора пострадали пять человек
В Марий Эл пропал 35-летний Руслан Лоскутов
В Татарстане разыскивают двух молодых мужчин, отправившихся кататься на Вятку
В Казани иномарка сбила 5-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу