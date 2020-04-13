В Мордовии зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Первую смерть от коронавируса на территории Мордовии подтвердили в министерстве здравоохранения республики. По словам замминистра ведомства Сергея Саушева, у скончавшегося пациента были сопутствующие патологии, которые оказали негативное явление на протекание болезни.

- Один человек с подозрением и в дальнейшем подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончался. Пациент имел сопутствующие патологии: сахарный диабет, гипертоническая болезнь, избыточная масса тела с ожирением 3 степени. Приносим соболезнования родным и близким, - заявил Сергей Саушев.

По данным оперативного штаба Мордовии по состоянию на 15.30 13 апреля 2020 года всего в республике выявлено 58 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 181 пациент находится на стационарном лечении и обследовании. 819 человек - на домашнем карантине, 60 человек находятся в обсервации под наблюдением медицинских работников.

Заместитель министра здравоохранения Мордовии напомнил, что коронавирусная инфекция утяжеляет состояние пациентов с хроническими заболеваниями, поэтому призвал строго соблюдать карантинные мероприятия людям из группы риска.

Оперативный штаб пояснил, что стационарное лечение получают пациенты с клиническими проявлениями ОРВИ и с подтвержденным тестом на коронавирусную инфекцию. Амбулаторно наблюдаются те лица, которые входят в контакт-группу с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также с теми, кто имеет клинические проявления. В обсервации находятся те граждане, которые не имели прямого контакта и не имеют клинических проявлений, но находились в неблагоприятном эпидочаге.