Айдар Метшин о фейковой вспышке пневмонии в Нижнекамске: "Это не просто ложь, а предательство"

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин прокомментировал сообщение, опубликованное в соцсетях и нескольких СМИ, в том числе озвученную в передаче на радио «Эхо Москвы». В нем говорилось, что в городе есть случаи заражения коронавирусом, а также вспышка пневмонии.

– Знаете, это даже не фейк, и это не просто наглая ложь, а в условиях, когда во всём обществе царит очень напряженная обстановка, – вредительство, и в условиях военного времени расценивалось как предательство – заявил Айдар Метшин.

В настоящее время устанавливается личность человека, распространившего данную информацию. Первоисточника фейка ожидает наказание.

Тем временем, на утро 13 апреля в Нижнекамском районе не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся 28 человек, прибывшие из других стран. Увеличение случаев ОРВИ и пневмонии на данный момент в городе и районе так же не фиксируется.