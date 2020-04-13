2020-04-13T16:43:42+03:00
Общество

Айдар Метшин о фейковой вспышке пневмонии в Нижнекамске: "Это не просто ложь, а предательство"

Мэр города прокомментировал новость, освещаемую в СМИ
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска.Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска.
Изменить размер текста:

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин прокомментировал сообщение, опубликованное в соцсетях и нескольких СМИ, в том числе озвученную в передаче на радио «Эхо Москвы». В нем говорилось, что в городе есть случаи заражения коронавирусом, а также вспышка пневмонии.

– Знаете, это даже не фейк, и это не просто наглая ложь, а в условиях, когда во всём обществе царит очень напряженная обстановка, – вредительство, и в условиях военного времени расценивалось как предательство – заявил Айдар Метшин.

В настоящее время устанавливается личность человека, распространившего данную информацию. Первоисточника фейка ожидает наказание.

Тем временем, на утро 13 апреля в Нижнекамском районе не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, под наблюдением находятся 28 человек, прибывшие из других стран. Увеличение случаев ОРВИ и пневмонии на данный момент в городе и районе так же не фиксируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
У нас борьба с общей бедой или голимый капитализм без соплей и сантиментов?
Почему из-за вируса больше всего страдают обычные россияне-работяги, которым не прощают проценты по кредитам, забирают машины на штрафстоянки и требуют платить арендную плату - хотя работа бизнеса остановлена
Новости 24
Угрожал ножницам и забрал деньги: в Казани подозреваемого в грабеже задержал сосед потерпевшей
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
В Марий Эл по факту исчезновения 15-летнего подростка начата доследственная проверка
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за фейков о вспышке коронавируса среди медиков
Торговые центры и салоны красоты в Ульяновской области останутся закрытыми
В городах Татарстана снизился индекс самоизоляции: где именно в республике люди действительно сидят дома
В Чувашии уволенного за пьяное ДТП полицейского будут судить
В Йошкар-Оле пожарные спасли людей из горящего дома
Режим самоизоляции в Татарстане: цифровые пропусков для самозанятых
В Казани пропал Рафхат Мухамадиев, который нуждается в медицинской помощи
В ДТП в Ульяновской области один человек погиб и пятеро пострадали
В жилом массиве Салмачи в Казани введен карантин по бешенству
В Татарстане стали злоупотреблять пропусками во время самоизоляции: какие ограничения ввели власти
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
16 апреля в Татарстан на самолете вернут 150 туристов, которые застряли в Таиланде из-за коронавируса
В Татарстане в столкновении легковушки и трактора пострадали пять человек
В Марий Эл пропал 35-летний Руслан Лоскутов
В Татарстане разыскивают двух молодых мужчин, отправившихся кататься на Вятку
В Казани иномарка сбила 5-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу