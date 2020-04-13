В Гидрометцентре Татарстана объяснили белый налет на стеклах автомобилей в Казани

На минувших выходных жители Казани заметили на стеклах своих автомобилей белый налет. Во всех случаях он появлялся после дождя. Горожане писали об этом в соцсетях, предполагая, что налет - последствия дезинфекции улиц от коронавируса.

Однако специалисты Гидрометцентра Татарстана объяснили необычное явление большим количеством соли и реагентов в осадках.

- Были отобраны пробы атмосферных осадков на метеостанции Казань, в связи с их небольшим количеством они были проанализированы только на кислотность и удельную электропроводность. Так, кислотность отобранных проб осадков составила 7.24, что несколько выше значений, наблюдаемых в 2019 году. Удельная электропроводность в пробах, отобранных в субботу и воскресенье, составила 210мкСм/см, что существенно превышает значения, которые были зафиксированы в осадках за прошлые годы. Так, в 2019 году значения электропроводности находились в пределах 14,9-51,9 мкСм/см. Столь существенное увеличение данного показателя свидетельствует о высоком содержании солей в выпавших осадках, что было подтверждено также органолептическим методом. Наиболее вероятно, что из-за сильного ветра соль и реагенты с обочин дорог поднялись в атмосферный воздух, и затем выпали с осадками, что и привело к появлению заметных разводов, наблюдаемых жителями города на автомобилях, - отметили в Гидрометцентре Татарстана.