В Чувашии выявлено 15 новых случаев коронавируса
Число зараженных достигло 66 человек
С начала пандемии в регионе выздоровели два человека.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число зараженных коронавирусом в Чувашии выросло до 66 человек, двое из них уже выздоровели. О 15 последних случаях стало известно сегодня, 13 апреля.
О новых инфицированных сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19. В Минздраве Чувашии информацию подтвердили, но подробностей пока не разглашают.
Сейчас под медицинским наблюдением в Чувашии находятся 862 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU