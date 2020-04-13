В Чувашии выявлено 15 новых случаев коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Чувашии выросло до 66 человек, двое из них уже выздоровели. О 15 последних случаях стало известно сегодня, 13 апреля.

О новых инфицированных сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19. В Минздраве Чувашии информацию подтвердили, но подробностей пока не разглашают.

Сейчас под медицинским наблюдением в Чувашии находятся 862 человека.

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