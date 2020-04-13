2020-04-13T16:40:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии выявлено 15 новых случаев коронавируса

Число зараженных достигло 66 человек
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
С начала пандемии в регионе выздоровели два человека.С начала пандемии в регионе выздоровели два человека.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Число зараженных коронавирусом в Чувашии выросло до 66 человек, двое из них уже выздоровели. О 15 последних случаях стало известно сегодня, 13 апреля.

О новых инфицированных сообщил федеральный штаб по борьбе с COVID-19. В Минздраве Чувашии информацию подтвердили, но подробностей пока не разглашают.

Сейчас под медицинским наблюдением в Чувашии находятся 862 человека.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный дозор» Радио «КП»: почему родители продолжают водить своих ребят на детские площадки
Каждый день, облачившись в перчатки и маску, наш журналист выходит на улицы Москвы и задает прохожим краеугольный вопрос последних недель: «Люди, почему вы не сидите дома?». Результат дозора слушайте на радио «Комсомольская правда»!
Новости 24
Угрожал ножницам и забрал деньги: в Казани подозреваемого в грабеже задержал сосед потерпевшей
ВТБ предоставил кредитные каникулы для 40 тысяч физлиц и одобрил обращения малого бизнеса на 160 млрд рублей
В Марий Эл по факту исчезновения 15-летнего подростка начата доследственная проверка
В Татарстане возбудили уголовное дело из-за фейков о вспышке коронавируса среди медиков
Торговые центры и салоны красоты в Ульяновской области останутся закрытыми
В городах Татарстана снизился индекс самоизоляции: где именно в республике люди действительно сидят дома
В Чувашии уволенного за пьяное ДТП полицейского будут судить
В Йошкар-Оле пожарные спасли людей из горящего дома
Режим самоизоляции в Татарстане: цифровые пропусков для самозанятых
В Казани пропал Рафхат Мухамадиев, который нуждается в медицинской помощи
В ДТП в Ульяновской области один человек погиб и пятеро пострадали
В жилом массиве Салмачи в Казани введен карантин по бешенству
В Татарстане стали злоупотреблять пропусками во время самоизоляции: какие ограничения ввели власти
ВТБ продолжил обслуживание банковских карт с истекшим сроком действия
16 апреля в Татарстан на самолете вернут 150 туристов, которые застряли в Таиланде из-за коронавируса
В Татарстане в столкновении легковушки и трактора пострадали пять человек
В Марий Эл пропал 35-летний Руслан Лоскутов
В Татарстане разыскивают двух молодых мужчин, отправившихся кататься на Вятку
В Казани иномарка сбила 5-летнюю девочку, выбежавшую на дорогу