"Не брат ты мне!": Слуцкий запретил игрокам "Рубина" называть друг друга по-родственному

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий признался, что ввел в команде необычный штраф. Футболисты платят за то, что называют друг друга "братом". Наставник считает, что таким образом теряется индивидуальность человека.

- Правда ли я штрафую в "Рубине" игроков за слово "брат"? Да, я им объявил об этом. Какое-то универсальное слово, все братья. Брат, брат, брат… Люди теряют собственные лица, имена, фамилии, индивидуальные особенности. Меня это безумно бесит. Когда, например, Солтмурад Бакаев называет партнера по команде братом, я говорю: "К нам в команду Зелимхан Бакаев перешел, что ли? Какой тебе Данченко брат?". Я понимаю, что, забрав слово "брат" у грузин, я их вообще лишил русского языка, потому что это единственное слово, которое они могут говорить. Но тем не менее я им объявил, что слово "брат" у нас теперь вне закона, - сказал Слуцкий в интервью ютуб-каналу "КраСава".

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин" в декабре прошлого года. Под его руководством казанский клуб сыграл три матча, набрав в них 4 очка. Всего же на счету "Рубина" 23 балла и 14 место в турнирной таблице. В настоящее время в чемпионате России пауза, связанная с распространением коронавируса. Игры сезона не возобновятся раньше 31 мая.

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