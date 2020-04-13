Врач, два лаборанта и защитные костюмы: в лаборатории Нижнекамска рассказали, как проводят тесты на коронавирус

С конца марта проводить исследования на коронавирус начали в лабораториях государственных медорганизаций Татарстана. Подробно о том, как делают анализы на COVID – 19 в Нижнекамске пресс-службе района рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией города Светлана Макаревич.

Делать анализы на коронавирус в Нижнекамске начали с 28 марта на базе ПЦР-лаборатории женской консультации. Пройти обследование на COVID-19 могут несколько групп людей: прибывшие в Россию из-за рубежа, имевшие подтвержденный контакт с прибывшими из других стран, а также люди, которые очень обеспокоены состоянием своего здоровья и находятся в состоянии паники. Однако все эти пациенты могут обследоваться только после консультации врача – инфекционистом или терапевтом.

– Нельзя просто прийти в лабораторию и сдать анализ на коронавирус. Анализ берут из носоглотки и ротоглотки с соблюдением всех мер эпидбезопасности и транспортируют в нашу лабораторию. В лаборатории мы анализы не берем, – отметила Светлана Макаревич. – В случае обнаружения положительных результатов тестов, мы должны немедленно сообщить в Минздрав, а затем положительная проба с соблюдением всех правил транспортировки отправляется в Казань на подтверждение.

Также заведующая лабораторией рассказала, что в выполнении анализов принимают участие 3 человека: 1 врач и 2 лаборанта, еще один врач находится в резерве. Работают сотрудники лаборатории с 7 утра до 9 часов вечера, пока не будет выполнен весь объем работ.

– Конечно, работать в защитных костюмах очень тяжело. Применяются лабораторные костюмы первого типа. То есть лаборант одет в халат, шапочку, респиратор, маску, очки, сверху еще защитный костюм. Необходимо, чтобы не было ни одного открытого участка кожи. Всю эту экипировку не снимают до окончания всех работ, поэтому никаких отлучек, перекусов и прочего просто быть не может, – поделилась Светлана Макаревич.