2020-04-13T11:12:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл выявлено 10 новых случаев коронавируса: число зараженных достигло 80 человек

На данный момент в регионе выздоровело пять инфицированных человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Под медицинским наблюдением в республике остаются более 800 человек.Под медицинским наблюдением в республике остаются более 800 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 13 апреля, стало известно о десяти новых случаях заражения коронавирусом в Марий Эл. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Так, число зараженных в регионе достигло 80 человек, пятеро из которых выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.

Материал дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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