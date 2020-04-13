В Марий Эл выявлено 10 новых случаев коронавируса: число зараженных достигло 80 человек
На данный момент в регионе выздоровело пять инфицированных человек
Под медицинским наблюдением в республике остаются более 800 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 13 апреля, стало известно о десяти новых случаях заражения коронавирусом в Марий Эл. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Так, число зараженных в регионе достигло 80 человек, пятеро из которых выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась.
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ИСТОЧНИК KP.RU