2020-04-15T10:49:16+03:00
Общество

«Мы вместе - значит, справимся!»

Волонтерский десант Федерации профсоюзов Татарстана выполнил более 1500 заявок от граждан, оказавшихся в трудных условиях во время режима самоизоляции
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СПАСАЮТ МИР ОТ ЭПИДЕМИИ

Пандемия коронавируса, разыгравшаяся в мире, не только перекроила привычный миропорядок, но и спровоцировала переоценку главных моральных ценностей. Множество «лайков» набирают в соцсетях посты о том, что настоящие герои в эпоху коронавируса - это не телезвезды и модели, а простые врачи, медсестры, продавцы, работники аптек, водители такси. Это они, пока большинство из нас находятся в самоизоляции, заботятся о нашем благополучии, сражаются за наши жизни, рискуя своей.

Во всех муниципальных районах созданы рабочие группы по организации помощи гражданам, находящимся в условиях самоизоляции. В них вошли сотрудники администраций районов, Министерства труда, занятости и социальной защиты, Министерства молодежи Татарстана, а также представители профсоюзных организаций РТ.

Оперативным штабом Федерации профсоюзов РТ под руководством ее председателя Елены Кузьмичевой организована деятельность по нескольким ключевым направлениям - от оказания дистанционной юридической помощи до моральной поддержки тех, кто в условиях самоизоляции оказался на грани паники.

Телефонную линию Федерации профсоюзов можно считать горячей буквально - ежедневно сюда приходят десятки звонков от обеспокоенных сюрреалистичностью происходящего граждан. Но, пожалуй, главная миссия штаба ФПРТ в эти непростые дни - организация и координация волонтерского движения.

Волонтерский десант федерации состоит из представителей первичных профсоюзных организаций, молодежных советов. В каждом районе республики созданы рабочие группы. В Казани в состав волонтерского штаба входит 19 профсоюзных активистов различных отраслевых организаций. Возглавляют штаб лидеры Молодежного совета ФПРТ. Волонтеры оказывают посильную помощь в приобретении продуктов, лекарственных средств и оплате услуг ЖКХ жителям Татарстана старше 65 лет, инвалидам и многодетным семьям. С начала работы оперативного штаба выполнено более 1500 заявок от граждан, нуждающихся в помощи.

День профсоюзного волонтера, как правило, начинается с обсуждения плана работы с руководителем Оперативного штаба ФПРТ Маратом Гафаровым. Молодые активисты работают по заявкам, поступившим в штаб федерации, а также на горячую линию Минтруда, занятости и соцзащиты РТ. Просьбы о помощи поступают от ветеранов многих предприятий Казани: бывших работников строительной, оборонной отрасли, организаций культуры, авиационной промышленности, бюджетной сферы.

Бейдж волонтера, справка для разрешения перемещения по городу, средства индивидуальной защиты, список адресов, напутственный инструктаж куратора как благословение - вот рабочий багаж профсоюзных добровольцев. Хорошее настроение обязательно!

В условиях самоизоляции волонтеры становятся не только помощниками в приобретении остро необходимых товаров и оплате услуг, но и психологами, которые помогают пожилым татарстанцам не поддаться страху. А еще вселяют веру в лучшее, в людскую доброту и отзывчивость. «Мы вместе - значит, справимся!» - уверены добровольцы.

Волонтерское движение федерации активно поддержали во всех районах республики первичные профсоюзные организации ПАО «Татнефть», «Нижнекамскнефтехима», Казанского порохового завода, АО «Алексеевскдорстрой», первичные профсоюзные организации «Электропрофсоюза» и республиканского комитета профсоюзов госучреждений. Люди понимают, что сегодня профсоюзная помощь является очень востребованной, поэтому все работают сообща.

750 ПРОДУКТОВЫХ НАБОРОВ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

На время режима самоизоляции руководство ПАО «Нижнекамскнефтехим» с профсоюзной организацией разработали мероприятия по оказанию своевременной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, состоящим на учете в Совете ветеранов войны и труда предприятия.

Председатели профкомов подразделений и активисты профсоюзного движения обеспечили продуктовыми наборами 120 ветеранов, трое из которых - участники Великой Отечественной войны.

Отдельная помощь была оказана инвалидам первой и второй группы, состоящим на учете в Совете ветеранов войны и труда компании, - переданы 750 продуктовых наборов, которые подготовило Управление общественного питания «Нефтехим» за счет бюджета профсоюза. В наборы вошли крупы, макаронные изделия, сыр, подсолнечное масло, чай, сладости, мясные и хлебобулочные изделия.

Профсоюзная организация АО «Алексеевскдорстрой» по заявке руководства района организовала доставку продуктов тридцати многодетным семьям и пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции в Алексеевском районе.

С ЗАБОТОЙ О ТЕХ, КОМУ СЛОЖНЕЕ ВСЕХ

Молодежный совет Татарстанской республиканской организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ активно включился в добровольческую работу по доставке продуктов и лекарств одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам в связи с пандемией коронавируса. Кроме этого, республиканский комитет профсоюза работников госучреждений запустил проект о формировании и доставке бесплатных продуктовых наборов ветеранам.

В Татарстанской республиканской организации всероссийского Электропрофсоюза также созданы молодежные группы волонтеров для оказания помощи пожилым людям, ведется непрерывная работа для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Профсоюзные активисты «Татнефти» активно включились в акцию по оказанию помощи людям пожилого возраста в населенных пунктах юго-востока Татарстана. Таким образом волонтеры помогают им в соблюдении режима ограничений, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Волонтеры также участвуют в сборе гаджетов для дистанционного обучения школьников из нуждающихся семей.

Руководство профсоюзной организации детского сада №194 вошло в ряды волонтеров по пошиву масок для врачей. К этой инициативе быстро подключились профсоюзные организации Вахитовского и Приволжского районов Казани, которые организовали сбор материала для масок.

В общежитиях Казанского национального исследовательского технологического университета осталось 1200 студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также жители регионов России, которые не смогли уехать из Казани. Профсоюзная организация КНИТУ доставила во все общежития университета почти тонну продуктовых наборов.

СКАЗАНО

Профсоюзные работники поделились своими впечатлениями о волонтерской работе.

Индира Фарсина, заместитель председателя Молодежного совета ТРО профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ:

«Мы вносим свою посильную помощь в оказании поддержки одиноким пожилым людям, находящимся в группе риска, чтобы обеспечить их безопасность в сложившейся эпидемиологической ситуации. Это эмоционально сложная работа, но в то же время столько положительных эмоций - от возможности уделить внимание старшему поколению, помочь действительно нуждающимся людям! От всей души здоровья им и долгих лет активной жизни!»

Анна Егорова, заведующая орготделом Татарстанской организации профсоюза работников связи:

«Эта помощь действительно вызывает самые теплые чувства, особенно когда видишь радость и благодарность во взглядах»

Ольга Титова, начальник отдела по делам молодежи и спорту ФПРТ:

«Столько искренней благодарности от пожилых людей, часто даже смущаешься. И в магазинах, и в аптеке говорят, какие мы все молодцы. Самое лучшее чувство - когда ощущаешь, что приносишь пользу!»

В Федерации профсоюзов РТ работает горячая линия для ИП, самозанятых и граждан, работающих в найме в малом бизнесе, по применению Указа Президента РФ «Об объявлении в РФ выходных дней».

Здесь разъяснят вопросы по оплате труда, привлечения к работе, а также правомерности оформления отпусков без сохранения зарплаты в дни, объявленные выходными. Телефоны горячей линии: (843) 238-21-99, 8-917-250-05-15, 8-917-255-60-02.

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