Губернатор Ульяновской области поручил уволить главврача Карсунской ЦРБ

Во время вчерашнего, 12 апреля, заседания оперативного штаба Ульяновской области по коронавирусу Сергей Морозов поручил подготовить приказ на увольнение главврача Карсунской ЦРБ Евгении Рекиной. В минздраве области сообщили, что причиной стали накопившиеся претензии к ее работе, а не только то, что сотрудница больницы стала источников заражение десятков людей covid-19.

Медсестра съездила в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты, скрыла это от руководства и не отправилась на двухнедельную самоизоляцию, как предписывали правила в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире. Результатом подобного отношения стало заражение коллег и пациентов опасной инфекцией. Сама женщина уже выздоровела.

К Евгении Рекиной были и раньше претензии по работе, но какие именно, не сообщается.

На вечер 12 апреля в Ульяновской обрасти были инфицированы covid-19 уже 70 человек.