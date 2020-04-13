2020-04-12T16:14:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 13 апреля 2020 года: количество зараженных достигло 51

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 13 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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В Чувашии сделано 3,4 тысяч тестов на COVID-19.В Чувашии сделано 3,4 тысяч тестов на COVID-19.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала пандемии в Чувашии зарегистрирован 51 случай коронавируса. Вылечились пока только двое инфицированных. О последних 11 зараженных стало известно накануне.

- Восемь человек - контактные: шесть пациентов и два сотрудника Второй городской больницы. Еще одна пациентка находится в акушерской стационаре №3 Городской клинической больницы №1. Двое граждан - приезжие, - сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В республике сделано 3,4 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением сейчас находятся 596 человек, которые контактировали с зараженными, и 266 человек, которые вернулись из заграницы.

О ПАЦИЕНТЕ, КОТОРЫЙ СКОНЧАЛСЯ

В выходные в соцсетях стала распространяться информация о мужчине, который умер от коронавируса в Шумерлинской ЦРБ. Главврач больницы Сергей Демьянов опроверг это.

- Хочется сообщить, что коронавирусная инфекция у умершего от пневмонии не подтвердилась. Пришёл отрицательный результат анализов, - сообщил врач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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