2020-04-12T15:54:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 13 апреля 2020 года: горожан обязали носить медицинские маски в общественных местах

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 13 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Средства индивидуальной защиты нужно будет носить в транспорте, местах массового скопления людей, а также на объектах торговли и оказания услуг.Средства индивидуальной защиты нужно будет носить в транспорте, местах массового скопления людей, а также на объектах торговли и оказания услуг.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

По последним данным число выявленных случаев коронавируса в Ульяновской области достигло 70. Выздоровели пока только двое.

О восьми последних зараженных стало известно накануне. Четверо из них - работники Карсунской районной больницы, еще четверо - жители Карсунского района. Их состояние врачами оценивается как удовлетворительное. Все инфицированные и ранее находился под медицинским наблюдением.

Отметим, что в Карсунском районе выявлено уже 58 случаев заражения COVID-19. Официально 35 человек там, в том числе врача, заразила медсестра районной больницы. Женщина провела отпуск в ОАЭ, но не сообщила об этом начальству и вышла на работу. Через некоторое время у нее был диагностирован коронавирус.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

Глава Ульяновской области Сергей Морозов обязал местных жителей носить медицинские маски в общественных местах: в транспорте, местах массового скопления людей, на объектах торговли и оказания услуг.

Владельцам бизнеса также поручено обеспечить соблюдение клиентами этого требования.

О ПОМОЩИ МЕДИКАМ

В Ульяновске для медиков будут бронироваться места в ближайших к больницам отелях. Об этом на своей соцстранице сообщил председатель комитета по бюджету в Заксобрание области Александр Чепухин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда
Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться [видео]
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
Новости 24
В Татарстане на горячую линию можно звонить и по вопросам выдачи пособий по безработице
В Татарстане приставы опечатали кафе-кальянную
В Казани угарным газом отравились женщина и ее двое ее детей
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
В Татарстане к 15 апреля пообещали выплатить медикам зарплату полностью
В Чувашии во время пожара погибла двухлетняя девочка
В Татарстане мужчина оставил 9-летнего сына в доме с задушенной матерью, а сам пьянствовал два дня
Сотрудники ДПС в Казани помогли отцу с заболевшим ребенком доехать до больницы
Вратарь Тимур Билялов и «Ак Барс» продлили контракт
В Казани машина перевернулась после ДТП с такси
12 апреля в Татарстане ожидается метель
В Татарстане пьяный мужчина воткнул нож в живот бывшей сожительницы
В Марий Эл полицейские за сутки нашли два угнанных автомобиля
«Ак Барс» подписал новые контракты с Кормье и Юдиным
С 13 апреля в Татарстане частично начнут работать отделения МФЦ
Не пускают даже родных: во сколько обходится лечение Надежды Бабкиной
Сотрудники Росгвардии Татарстана навестили мать Героя России во время самоизоляции в Казани
В Чувашии на борьбу с коронавирусом выделили еще 128 миллионов рублей
В Марий Эл гости двое суток пьянствовал в доме зарубленного топором приятеля