Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 13 апреля 2020 года: горожан обязали носить медицинские маски в общественных местах

По последним данным число выявленных случаев коронавируса в Ульяновской области достигло 70. Выздоровели пока только двое.

О восьми последних зараженных стало известно накануне. Четверо из них - работники Карсунской районной больницы, еще четверо - жители Карсунского района. Их состояние врачами оценивается как удовлетворительное. Все инфицированные и ранее находился под медицинским наблюдением.

Отметим, что в Карсунском районе выявлено уже 58 случаев заражения COVID-19. Официально 35 человек там, в том числе врача, заразила медсестра районной больницы. Женщина провела отпуск в ОАЭ, но не сообщила об этом начальству и вышла на работу. Через некоторое время у нее был диагностирован коронавирус.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

Глава Ульяновской области Сергей Морозов обязал местных жителей носить медицинские маски в общественных местах: в транспорте, местах массового скопления людей, на объектах торговли и оказания услуг.

Владельцам бизнеса также поручено обеспечить соблюдение клиентами этого требования.

О ПОМОЩИ МЕДИКАМ

В Ульяновске для медиков будут бронироваться места в ближайших к больницам отелях. Об этом на своей соцстранице сообщил председатель комитета по бюджету в Заксобрание области Александр Чепухин.