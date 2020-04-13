Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 13 апреля 2020 года: число зараженных достигло 70 человек

С начала пандемии в Марий Эл зафиксировано 70 случаев заражения коронавирусом. Пятеро из них вылечились, одна - 37-летняя женщина - скончалась. О семерых последних инфицированных стало известно накануне. Все они ранее контактировали с больными.

О ТЕХ, КТО ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ

По данным Минздрава региона в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы проходят лечение 80 пациентов (включая тех, у кого не подтвержден COVID-19). Из них 30 в тяжелом состоянии, 49 – в состоянии средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести. Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 45 человек нуждаются в кислородной поддержке.

- В Детской республиканской клинической больнице лечатся три пациента, все в удовлетворительном состоянии. В Звениговской ЦРБ один пациент с коронавирусом в удовлетворительном состоянии. В Медведевской ЦРБ с коронавирусом находятся два пациента в состоянии средней степени тяжести, - отмечают в ведомстве.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ НА КОРОНАВИРУС

- Лабораторией «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» и «Республиканским центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» проведено 8051 тест на COVID-19, - об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Под ежедневным медицинским наблюдением сейчас находятся 843 человека. 729 из них контактировали с лицами с подозрением на коронавирус.

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ТРОЛЛЕЙБУСОВ НА ДОРОГАХ

С 13 апреля в Йошкар-Оле увеличится число троллейбусов. Ранее они были сокращены из-за режима самоизоляции и введенных в стране "выходных".

Так, в будние по городу будет ходить 50 троллейбусов, в выходные - 40. Общественный транспорт будет начинать движение в 5 часов утра.