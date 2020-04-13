Коронавирус в Казани, последние новости на 13 апреля 2020 года: в городе вновь заработали многофункциональные центры

По последним данным в Татарстане зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Большинство инфицированных - 53 человека - казанцы.

На данный момент 17 зараженных в регионе выздоровели. Под наблюдением врачей остаются 56 человек с COVID-19.

- Под медицинским наблюдением в Татарстане находятся 1845 человек. 20327 человек было снято с меднаблюдения. С начала исследований было проведено 24347 тестов на коронавирус, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

О РАБОТЕ МФЦ В ТАТАРСТАНЕ

С 13 апреля в Татарстане возобновят работу многофункциональные центры (МФЦ). Правда, только частично. Попасть в них можно будет только по предварительной записи.

Предполагается, что из 800 окон многофункциональных центров республики будут работать порядка 400. Это оптимальное количество для того, чтобы соблюдать дистанцию между сотрудниками.

Отметим, что МФЦ в республике не работали с 1 апреля из-за пандемии коронавируса.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВЫХ ПРОПУСКОВ

В Татарстане до сих пор работает режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно в крайних случаях, к которым относятся: поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, небольшая прогулка с собакой, вынос мусора, срочная медицинская помощь.

Также выйти из дома можно, получив на это цифровой пропуск. С ним можно отправиться на дачу, в банк, на почту, в МФЦ, в ветеринарную клинику, в суд или на похороны. Таким же способом можно получить разрешение на смену места самоизоляции, доставку ребенка в образовательную организацию или доставку лекарств нетрудоспособным родственникам.

Однако некоторые условия получения пропуска изменились. Теперь участвовать в похоронах можно раз в неделю, бывать на судебных процессах - раз в месяц, посещать МФЦ - раз в неделю, а выезжать на дачу - дважды в неделю.

Изменения связаны со злоупотреблением сервисом. Единая горячая линия по вопросам получения разрешений на выход из дома - 8-800-250-90-33.