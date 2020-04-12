В Чувашии опровергли первую гибель одного из зараженных covid-19

В республике в соцсетях появилось сообщение, что 10 апреля в Шумерлинской ЦРБ скончался один из зараженных коронавирусной инфекцией пациентов. Но главврач больницы Сергей Демьянов на официальной страничке ЦРБ успокоил граждан:

"Уважаемые жители г. Шумерля и Шумерлинского района. В дополнение предыдущей информации от 10.04.2020 года хочется сообщить, что коронавирусной инфекция у умершего от пневмонии не подтвердилась. Пришёл отрицательный результат анализов. На сегодняшний день 1 зарегистрированный заболевший, который госпитализирован в инфекционный стационар г. Чебоксары. Рекомендации остаются прежние, оставайтесь дома. Берегите себя и окружающих".

Тем временем российский оперативный штаб по коронавирусусегодня, 12 апреля, опубликовал сведения о еще 11 случаях заражения covid-19 в Чувашии. Официального подтверждения этих цифр от минздрава республики пока нет.