2020-04-12T14:20:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксировано еще 7 случаев заражения covid-19

С момента начала пандемии в республике уже 70 подтвержденных случаев болезни, один человек скончался
Лика ИСАЕВА
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В Марий Эл подтвердили еще 7 случаев заболевания covid-19В Марий Эл подтвердили еще 7 случаев заболевания covid-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На 11.00 в воскресенье, 12 апреля, еще у 7 человек оказался положительным тест на covid-19. Таким образом количество заболевших коронавирусной инфекцией в Марий Эл достигло 70 человек. Большая часть из них находится в Йошкар-Оле. К сожалению, в регионе зафиксирован первый смертельный случай - от коронавирусной инфекции скончалась 37-летняя женщина.

На утро 12 апреля, по данным Минздрава региона, в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы проходят лечение 77 пациентов (включая тех, у кого не подтвержден COVID-19). 27 из них находятся в тяжелом состоянии, 49 – в состоянии средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести.

- Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 42 человека нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в ведомстве.

Трое детей находятся в ДРКБ: двое - в состоянии средней степени тяжести, один - в удовлетворительном состоянии.

Один зараженный проходит лечение в Звениговской ЦРБ. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Еще двое заболевших находятся в Медведевской ЦРБ. Их состояние оценивается медиками как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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