2020-04-12T11:32:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество заболевших covid-19 в Ульяновской области достигло 70 человек

Об этом стало известно из сообщений оперативного штаба
Лика ИСАЕВА
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В Ульяновской области заболели 70 человекВ Ульяновской области заболели 70 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Поступили новые сведения о количестве заболевших в Ульяновской области. За субботу 11 апреля их численность увеличилась на 8 человек. Таким образом в регионе уже 70 человек имеют подтвержденный диагноз covid-19.

Больше всего зараженных в Карсунском районе области. Все заболевшие имели контакт с местной медсестрой. Женщина "привезла" заболевание после отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах.

Еще одного мужчину выявили после возвращения из Санкт-Петербурга. Он прилетел на самолете и сразу сдал тест на коронавирусную инфекцию. После прилета 4 апреля он самоизолировался в своем доме, контачил только с супругой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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