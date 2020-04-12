Количество заболевших covid-19 в Ульяновской области достигло 70 человек
Поступили новые сведения о количестве заболевших в Ульяновской области. За субботу 11 апреля их численность увеличилась на 8 человек. Таким образом в регионе уже 70 человек имеют подтвержденный диагноз covid-19.
Больше всего зараженных в Карсунском районе области. Все заболевшие имели контакт с местной медсестрой. Женщина "привезла" заболевание после отпуска в Объединенных Арабских Эмиратах.
Еще одного мужчину выявили после возвращения из Санкт-Петербурга. Он прилетел на самолете и сразу сдал тест на коронавирусную инфекцию. После прилета 4 апреля он самоизолировался в своем доме, контачил только с супругой.
ИСТОЧНИК KP.RU