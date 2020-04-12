Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 12 апреля 2020 года: зараженным оказался горожанин, который приехал из Санкт-Петербурга

По последним данным в Ульяновской области выявлено 62 случая коронавируса, но двое из них уже вылечились. О последних 22 зараженных стало известно накануне.

- Из новых официально подверженных случаев 16 человек - жители Карсунского района, двое - из Кузоватовского района, трое являются жителями Барышского района, - сообщает пресс-служба Минздрава региона. - Также диагноз поставлен жителю Ульяновска. 4 апреля мужчина, прибыл из Санкт-Петербурга в аэропорт «Восточный», где сразу был взят анализ на Covid-19. 7 апреля первый результат теста оказался положительным. Пациент по прибытии был изолирован и лечился дома самостоятельно, ни с кем кроме супруги не контактировал. По словам супруги, у неё жалоб на состояние здоровья нет, они ни с кем не контактировала, находилась дома.

Так, количество зараженных коронавирусом в Карсунском районе увеличилось до 50 человек. Напомним, 35 человека там, в том числе врача, заразила медсестра районной больницы. Женщина провела отпуск в ОАЭ, но не сообщила об этом начальству и вышла на работу. Через некоторое время у нее был диагностирован коронавирус.