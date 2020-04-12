Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 12 апреля 2020 года: число выявленных случаев заражения выросло до 40

С начала пандемии коронавируса в Чувашии было выявлено 40 случаев заражения. Выздоровели на данный момент всего двое. О шести последних инфицированных стало известно накануне. Среди новых случаев четыре – приезжие, двое – контактные. Об их состоянии пока ничего не известно.

- У пяти пациентов заболевание проходит в легкой форме. Трое человек остаются на кислородной поддержке, одного больного с кислорода сняли, он идет на поправку. 24 человека – средней степени тяжести, - сообщает Минздрав региона.

По данным Роспотребнадзора Чувашии в регионе проведено 3,3 тысячи тестов на COVID-19. Сейчас под наблюдением врачей находятся 595 человек, которые контактировали с больными, и 300 человек, которые вернулись из заграницы.

О РАСШИРЕНИИ СПИСКА ТОВАРОВ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Врио главы Чувашии Олег Николаев расширил список товаров первой необходимости. А это значит, что в условиях режима самоизоляции теперь могут работать не только медучреждения, продуктовые магазины, аптеки и некоторые другие места.

Так, свои двери вновь могут открыть производители и продавцы очков и линз, автозапчастей (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры) и ритуальных принадлежностей.