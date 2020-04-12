Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 12 апреля 2020 года: выздоровели еще двое зараженных

С начала пандемии в Марий Эл зафиксировано 63 случая заражение коронавирусом, но пятеро из них уже выздоровели, а одна - 37-летняя женщина - скончалась. Так, инфицированными в регионе до сих пор остаются 57 человек.

О СОСТОЯНИИ ЛЮДЕЙ В БОЛЬНИЦАХ

По данным Минздрава региона, в инфекционном отделении Йошкар-Олинской городской больницы проходят лечение 77 пациентов (включая тех, у кого не подтвержден COVID-19). 27 из них находятся в тяжелом состоянии, 49 – в состоянии средней степени тяжести, один – легкой степени тяжести.

- Два пациента находятся на искусственной вентиляции легких, 42 человека нуждаются в кислородной поддержке, - отмечают в ведомстве.

Трое детей находятся в ДРКБ: двое - в состоянии средней степени тяжести, один - в удовлетворительном состоянии.

Один зараженный проходит лечение в Звениговской ЦРБ. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Еще двое находятся в Медведевской ЦРБ в состоянии средней степени тяжести.

О ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТАХ И ТЕХ, КТО НАБЛЮДАЕТСЯ ВРАЧАМИ

- Лабораториями «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» и «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» проведено 7685 тестов на COVID-19. Под ежедневным медицинским наблюдением находятся 759 человек, в том числе 603 гражданина, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус. Также под медицинским наблюдением находятся 3 иностранных гражданина, - сообщают в Роспотребнадзоре Марий Эл.