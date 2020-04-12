Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 12 апреля 2020 года: трех человек наказали за распространение фейков о зараженных

По последним данным, в Набережных Челнах выявлено уже 7 случаев заражения коронавирусом. Двое инфицированных уже выздоровели, а о двоих последних стало известно только накануне. Так, лечение в городе сейчас получают 5 человек.

О НАРУШИТЕЛЯХ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Татарстан разделил с Краснодарским краем лидерство по количеству штрафов за нарушение режима полной самоизоляции. Так, по данным "Коммерсанта" в республике составлено уже 800 протоколов за нарушение закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напомним, из-за коронавируса выходить из дома можно лишь в случаи крайне необходимости, к которой относятся: поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, небольшую прогулку с собакой, вынос мусора, медицинскую помощь.

Получив специальное цифровое разрешение граждане могут посещать суды, доставлять детей в образовательные организации, посещать ветеринарные клиники, участвовать в похоронах, восстанавливать паспорта, выезжать на дачу или возвращаться с нее, ездить на почту или в банк, отвозить лекарства и продукты нетрудоспособным родственникам или изменять место самоизоляции. На работу можно отправиться, только имея справку от начальства.

О ТЕХ, КТО ПИШЕТ ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ

Три жителя Набережных Челнов оштрафованы за распространение фейковой информации про коронавирус. Все они оставили комментарии под постами в соцсетях.

- 30-летняя жительница 26 комплекса сообщила о том, что якобы в инфекционной больнице на лечении находятся 50 человек. 39-летняя жительница поселка ЗЯБ «стала свидетелем» того, как девушку не спасли в в больнице, и та умерла. Другой 40-летний житель 56 комплекса убеждал подписчиков сети не верить СМИ и не соглашаться на вакцинацию, через которую якобы происходит заражение, - объясняют в Управлении информационной политики и по связям с общественностью города.

Каждый из получил штраф в 30 тысяч рублей.