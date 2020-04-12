2020-04-11T17:22:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 12 апреля 2020 года: инфекция выявлена еще у 18 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 12 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Всего же в Татарстане под наблюдением медиков сейчас находятся 56 зараженных. Фото: пресс-служба президента ТатарстанаВсего же в Татарстане под наблюдением медиков сейчас находятся 56 зараженных. Фото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

В субботу, 11 апреля, коронавирус был диагностирован еще у 18 жителей Казани. Так, с начала пандемии в городе заболели 53 человека.

Всего же в Татарстане на данный момент выявлено 73 случая заражения, но 17 граждан уже выздоровели. Под медицинским наблюдением остаются 56 пациентов.

О ЗАРПЛАТАХ МЕДИКОВ

Накануне сотрудники ряда медучреждений Казани в соцсетях пожаловались на низкую зарплату за март. После того, как сообщение стало распространяться среди горожан, Минздрав Татарстана прокомментировал ситуацию. В ведомстве уверяют, что все деньги медикам придут до 15 апреля.

- К этому времени все средства будут доведены до сотрудников медицинских учреждений в полном объёме.Вопрос находится на контроле руководства Министерства здравоохранения и Министерства финансов республики. Выплаты намечены на ближайший понедельник- вторник, - отмечают в региональном Минздраве.

О НАРУШИТЕЛЯХ

Еще недавно Казань была в десятке лидеров по соблюдению гражданами режима самоизоляции, а сейчас Татарстан разделил с Краснодарским краем лидерство по количеству штрафов из-за его нарушений.

Так, по данным "Коммерсанта" в республике составлено уже 800 протоколов за нарушение закона об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Напомним, что в Татарстане действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома можно лишь в случаи крайне необходимости, к которой относятся: поход в ближайший продуктовый магазин или аптеку, небольшую прогулку с собакой, вынос мусора, медицинскую помощь.

Получив специальное разрешение граждане могут посещать суды, доставлять детей в образовательные организации, посещать ветеринарные клиники, участвовать в похоронах, восстанавливать паспорта, выезжать на дачу или возвращаться с нее, ездить на почту или в банк, отвозить лекарства и продукты нетрудоспособным родственникам или изменять место самоизоляции. На работу можно отправиться, только имея справку от начальства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24