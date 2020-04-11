22 новых случая коронавируса подтвердились в Ульяновской области

В субботу, 11 апреля стало известно, что в Ульяновской области подтвердились 22 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, с начала пандемии в регионе было выявлено 62 случая заражения, из них двое уже вылечились. Об этом сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

Накануне Губернатор Сергей Морозов в ежедневном обращении говорил о пациентах, первичные положительные результаты на инфекцию которых были известны 8 апреля. Заболевшие, а также контактные с ними и ранее находились под медицинским наблюдением и контролем. Сейчас стал известен повторный результат анализов, также оказавшийся положительным.

По информации минздрава Ульяновской области, состояние у 22 граждан удовлетворительное. Из новых официально подверженных случаев 16 человек являются жителями Карсунского района, двое из Кузоватовского района, трое – Барышского района.

Также диагноз поставили жителю Ульяновска, 4 апреля прибывшего из Санкт-Петербурга в аэропорт «Восточный». Там у мужчины сразу был взят анализ на Covid-19, а 7 апреля первый результат теста оказался положительным. По прибытии пациент был изолирован и лечился самостоятельно дома. Он не контактировал ни с кем кроме супруги, у которой, по ее словам, жалоб на состояние здоровья нет. Женщина также ни с кем не контактировала, находилась дома.

На данный момент в стационары области госпитализировано 32 человека с ОРВИ, прибывших из-за рубежа и контактных с ними, в том числе пациенты с коронавирусной инфекцией.