2020-04-11T14:05:41+03:00
Происшествия

В Чебоксарах полиция нашла злоумышленников, ограбивших инвалида

У мужчины отобрали документы и деньги
Наиля ГАЛИМОВА
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Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чебоксарах полицейские раскрыли грабеж в отношении 58-летнего инвалида. Нападение произошло около 16 часов 7 апреля в одном из домов по улице Хузангая в столице Чувашии. Мужчина, тяжело передвигаясь на костылях по своему подъезду, возвращался домой. В этот момент к нему подошли двое злоумышленников, попросили закурить, а затем отобрали паспорт, пенсионное удостоверение, банковскую карту и 3 тысячи рублей. Один из нападавших удерживал потерпевшего, а другой вытаскивал имущество из карманов, после чего они скрылись.

Поднявшись домой мужчина рассказал все своему 35-летнему сыну. Тот, решив самостоятельно найти обидчиков, застал одного из них в лесопосадке неподалеку от дома. Тот собирался сжечь похищенные паспорт и пенсионное. Родственник документы отобрал, но в полицию обращаться не стал.

Однако спустя два дня, 9 апреля, потерпевший все же написал заявление в полицию. В тот же день обидчиков установили и задержали. Ими оказались ранее судимый за кражи и грабеж 36-летний житель Чебоксар и также имевший ранее проблемы с законом за совершение краж и неуплату алиментов 35-летний житель Канашского района.

Как выяснилось, в тот день они распивали спиртное в одной из квартир подъезда, где произошло нападение. Когда выходили на улицу, заметили инвалида, передвигавшегося на костылях, и решили его ограбить.

– В отношении нападавших возбуждено уголовное дело статье «Грабеж», избрана мера принуждения в виде задержания. Им грозит до 7 лет лишения свободы, – сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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