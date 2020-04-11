Число зараженных коронавирусом в Чувашии достигло 40 человек: подтвердились 6 новых случаев

Утром в субботу, 11 апреля стало известно, что в Чувашии подтвердились 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Так, с начала пандемии в регионе было выявлено 40 случаев заражения, из них двое уже вылечились. Об этом сообщает министерство здравоохранения республики.

Среди новых случаев заражения четыре – приезжие, двое – контактные. Все пациенты госпитализированы до подтверждения из Нижегородской лаборатории, а контактные с ними лица отработаны.

Напомним, что, чтобы не распространять в Чебоксарах коронавирус, в городе временно закрыли кладбища. Доступ к ним ограничен с 11 апреля и до особого распоряжения. Также в столице Чувашии волонтерам разрешили бесплатно ездить в троллейбусах. Сейчас в городе работают более 20 добровольческих центров, около 50 их участников ежедневно доставляют продукты пожилым людям, которые находятся на вынужденной самоизоляции. Кондуктора будут определять волонтеров по бейджам с именем и телефоном штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавируса.