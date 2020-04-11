В Татарстане выявлено 23 новых случая коронавируса: под наблюдением врачей остаются 56 заболевших

Утром в субботу, 11 апреля стало известно, что в Татарстане подтвердились 23 новых случая коронавирусной инфекции. Так, с начала пандемии в регионе было выявлено 73 случая заражения, 17 человек уже вылечились, из них трое за последние сутки. Сейчас под наблюдением врачей остаются 56 заболевших. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Среди новых случаев заражения – девять завозных: ОАЭ, Таиланд, Франция, Турция. Остальные 14 были в близком контакте с заболевшими. Четырех человек госпитализированы, их состояние медики оценили как средней степени тяжести. Нуждающихся в аппаратах ИВЛ пациентов нет. 19 человек переносят заболевания в бессимптомной или лёгкой форме, они получают лечение на дому.

Заболевшие за последние сутки татарстанцы разделились по следующим возрастным группам: двое до 18 лет, семеро от 18 до 30, пятеро от 30 до 50, четверо от 50 до 60, трое от 60 до 70, двое от 70 до 80. Территориально: в Казани 18 человек, в Набережные Челнах – два, в Альметьевске, Пестречинском и Высокогорском районах по одному человеку.