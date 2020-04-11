2020-04-10T19:33:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 11 апреля 2020 года: скоро откроются салоны красоты, рынки и магазины

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ульяновске на утро 11 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Все организации должны будут строго соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности.Все организации должны будут строго соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности.Фото: Артем КИЛЬКИН
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По последним данным в Ульяновской области зафиксировано 40 случаев коронавирусом, двое из инфицированных уже выздоровели. О последних 34 зараженных стало известно накануне. Все они контактировали с медсестрой из Карсунской районной больницы, которая 10 марта вернулась из ОАЭ.

ОБ ОТКРЫТИИ САЛОНОВ КРАСОТЫ, РЫНКОВ И МАГАЗИНОВ

Несмотря на увеличение числа зараженных, в Ульяновской области возобновляется работа салонов красоты, рынков и различных магазинов. Словом - всех мест, которые были закрыты из-за коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Сергей Морозов.

Однако все организации должны соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности. К таковым относятся дезинфекция помещений, соблюдение дистанции между посетителями и контроль их числа.

Открываться после нескольких недель самоизоляции магазины, салоны и рынки начнут в понедельник, 13 апреля.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

В региональную аптечную сеть поступило 358 тысяч медицинских масок.

- Мы должны всегда держать в поле зрения показатели, связанные не только с коронавирусной инфекцией, но и с заболеваемостью населения гриппом, ОРВИ и пневмонией, - отметил Морозов. - Поэтому мы должны направить все усилия, чтобы население было менее подвержено заболеваниям и не нуждалось в средствах индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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