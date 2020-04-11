Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 11 апреля 2020 года: городское СИЗО закрыли на карантин

По последним данным, в Марий Эл зафиксировано 63 случая коронавируса. Трое уже вылечились, одна - 37-летняя женщина из Йошкар-Олы - скончалась. Накануне в регионе было выявлено сразу 22 новых зараженных: один приезжий и 21 - контактные.

- В инфекционном отделении горбольницы получают лечение 64 человека. 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, два человека - на искусственной вентиляции легких. У 41 пациента состояние средней степени тяжести, у одного – легкая степень тяжести. 32 пациента нуждаются в кислородной поддержке. В Детской республиканской клинической больнице находится один ребенок в удовлетворительном состоянии, - сообщают в Минздраве республики. - В Звениговской ЦРБ проходит лечение один пациент с коронавирусом. Его состояние удовлетворительное. В отделении Медведевской ЦРБ находится один пациент.

О СИЗО, КОТОРОЕ ЗАКРЫЛИ НА КАРАНТИН

Пациенткой городской больницы Йошкар-Олы в COVID-19, которая скончалась утром 9, апреля оказалась инспектор СИЗО. Женщина почувствовала себя плохо после того, как провела некоторое время с коллегами из Москвы.

После того, как у сотрудницы диагностировали коронавирус, изолятор был закрыт на карантин. Сейчас в изоляции находятся как арестанты, так и работники УФСИН Марий Эл.

О 82 ТЫСЯЧАХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

В пятницу, 10 апреля, в Марий Эл поступила третья партия медицинских масок из федерального центра. На этот раз в регион прибыло 82 тысяч средств индивидуальной защиты.

47 тысяч масок распределено в медучреждения, оставшиеся 35 тысяч – в аптечную сеть республики.

ОБ АППАРАТАХ ИВЛ

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что в скором времени в регион поставит 11 новых современных аппаратов искусственной вентиляции легких.

- С Минпромторгом России нам удалось переговорить о неотложной поставке 11 новых современных аппаратов ИВЛ. Я надеюсь, они будут поставлены в ближайшие дни, и мы сможем их применять в отношении тех больных, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, - отметил он во время заседания Оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Кроме того Евстифеев сообщил, что из резервного фонда Марий Эл региональному Минздраву будет выделен еще 21 миллион рублей на борьбу с коронавирусом. Ранее ведомству на эти цели уже направлялось 23 миллиона рублей.