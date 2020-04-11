Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 11 апреля 2020 года: в городе на время закроют кладбища

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 10 апреля 2020 года - в Чувашии выявили 34 случая коронавируса, но один зараженный уже вылечился. Еще 8 тестов на COVID-19 предварительно дали сомнительный результат.

Все инфицированные находятся в больнице скорой медицинской помощи Минздрава региона в Чебоксарах и Новочебоксарской городской больнице. Четверо из них в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.

- Под медицинским наблюдением находятся 595 контактных с больными, а также 266 человек, вернувшихся из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Лабораторией «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» проведено более 3100 тестов на COVID-19, - сообщают в Роспотребнадзоре республики.

О ЗАКРЫТИИ ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ

Чтобы не распространять в Чебоксарах коронавирус, в городе было решено временно закрыть кладбища. Доступ к ним ограничивается с 11 апреля и до особого распоряжения.

- Посещение гражданами муниципальных кладбищ осуществляется только в случаях обращения за оформлением услуги по погребению (захоронению) и участию в погребении (захоронении), - сообщают в администрации города.

О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

В Чебоксарах волонтерам разрешили бесплатно ездить в троллейбусах. Сейчас в городе работают более 20 добровольческих центров, около 50 их участников ежедневно доставляют продукты пожилым людям, которые находятся на вынужденной самоизоляции.

Кондуктора будут определять волонтеров по бейджам с именем и телефоном штаба по помощи по помощи людям в ситуации распространения коронавируса.