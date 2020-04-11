2020-04-10T19:32:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 11 апреля 2020 года: в городе на время закроют кладбища

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Чебоксарах на утро 10 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Доступ к муниципальным кладбищам будет ограничен до особого распоряжения. Фото: pixabay.comДоступ к муниципальным кладбищам будет ограничен до особого распоряжения. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 10 апреля 2020 года - в Чувашии выявили 34 случая коронавируса, но один зараженный уже вылечился. Еще 8 тестов на COVID-19 предварительно дали сомнительный результат.

Все инфицированные находятся в больнице скорой медицинской помощи Минздрава региона в Чебоксарах и Новочебоксарской городской больнице. Четверо из них в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.

- Под медицинским наблюдением находятся 595 контактных с больными, а также 266 человек, вернувшихся из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Лабораторией «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии» проведено более 3100 тестов на COVID-19, - сообщают в Роспотребнадзоре республики.

О ЗАКРЫТИИ ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ

Чтобы не распространять в Чебоксарах коронавирус, в городе было решено временно закрыть кладбища. Доступ к ним ограничивается с 11 апреля и до особого распоряжения.

- Посещение гражданами муниципальных кладбищ осуществляется только в случаях обращения за оформлением услуги по погребению (захоронению) и участию в погребении (захоронении), - сообщают в администрации города.

О БЕСПЛАТНОМ ПРОЕЗДЕ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

В Чебоксарах волонтерам разрешили бесплатно ездить в троллейбусах. Сейчас в городе работают более 20 добровольческих центров, около 50 их участников ежедневно доставляют продукты пожилым людям, которые находятся на вынужденной самоизоляции.

Кондуктора будут определять волонтеров по бейджам с именем и телефоном штаба по помощи по помощи людям в ситуации распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Москве от коронавируса умер пенсионер, который, не зная о диагнозе, пошел в аптеку и потерял сознание
Пожилого мужчину скорая доставила в больницу с серьезными травмами головы и с высокой температурой. Спустя пару дней пришли и результаты анализов: диагноз COVID-19 подтвердился
«Я и так вижу - у вас не корона!»: Некоторым заболевшим теста на СOVID-19 приходится добиваться угрозами
«Комсомолка» попыталась разобраться, почему в России нет поголовного тестирования на коронавирус? Не хватает тестов, лабораторий? Или пока всеобщее тестирование и не нужно
Новости 24
Не пускают даже родных: во сколько обходится лечение Надежды Бабкиной
Сотрудники Росгвардии Татарстана навестили мать Героя России во время самоизоляции в Казани
В Чувашии на борьбу с коронавирусом выделили еще 128 миллионов рублей
В Марий Эл гости двое суток пьянствовал в доме зарубленного топором приятеля
«Поднял на меня руку»: жена актера Павла Прилучного заявила о насилии во время самоизоляции
В Татарстане во время пожара пострадала 64-летняя пенсионерка
Михаил Мишустин утвердил увеличение максимальной суммы ипотеки для получения кредитных каникул
«Том Сойер Фест 2020» в Казани: волонтеры восстановят дом Покровского
В Казани на станции Восстание построят современный пешеходный переход через ж/д пути
В Татарстане пропала 60-летняя Валентина Кириллова, которая нуждается в медицинской помощи
В Чувашии в ДТП "Лады" и "Газели" один человек погиб, два пострадали
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
В Чебоксарах на время пандемии коронавируса отменили плату за проживание в общежитиях трех вузов
Минздрав Татарстана: снижение заболеваемости коронавиурсом ожидается к июню
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
В Казань на огромном самолете «Руслан» доставили 5,8 миллиона медицинских масок и оборудование для их производства
В Казани на улице Гвардейская обнаружена свалка высотой с двухэтажный дом
В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну
В Казани под колеса отечественной "Нивы" попал пешеход-нарушитель
В Чебоксарах пьяный водитель врезался в иномарку и в столб, пострадала пассажирка
В Татарстане экс-чиновница подозревается в незаконном оформлении соцвыплаты на 2 миллиона рублей
В Казани иностранные студенты стали волонтерами и помогают пенсионерам
Житель Чебоксар вступился за девушку и был зарезан
Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев