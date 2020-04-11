Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 11 апреля 2020 года: мэр города Наиль Магдеев призвал строже относится к нарушителям самоизоляции

По последним данным, в Набережных Челнах коронавирусом больны три человека. Двое из них находятся в удовлетворительном состоянии, один – в состоянии средней степени тяжести. Еще двое инфицированных ранее выздоровели. Под медицинским наблюдением в городе остаются 297 человек.

Всего же в Татарстане было выявлено 50 случаев заражения COVID-19, выздоровели 14 человек.

О ВРЕМЕННОМ ЗАКРЫТИИ КЛАДБИЩ

Из-за угрозы распространения коронавируса, в Татарстане было решено временно закрыть для посещения кладбища. Находиться на них можно будет в двух случаях: чтобы оформить услуги по погребению (захоронению) и чтобы поучаствовать в похоронах. При этом, в траурной процессии одновременно могут быть не более 20 человек.

В таком случаи, посетить могилы близкими людей нельзя будет и в День памяти, 26 апреля. По данным Управлении информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов, ежегодно в этот день городское кладбище посещают 30-40 тысяч человек.

О СТРОГОМ ОТНОШЕНИИ К НАРУШИТЕЛЯМ САМОИЗОЛЯЦИИ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил о необходимости строгого отношения к тем, кто нарушает режим самоизоляции.

- Режим самоизоляции остается. Все места массового пребывания людей должны быть взяты под охрану. Должно быть строгое отношение к гражданам, которые нарушают режим самоизоляции. Я не говорю жесткое или жестокое, я говорю – строгое отношение. К сожалению, некоторые не понимают того, что мы сегодня говорим и, что сегодня происходит. Правоохранительные органы вынуждены будут от слов убеждения переходить к тому, чтобы штрафовать. Отношение правоохранительных органов к населению пока самое лояльное. КАМАЗ вышел на работу, но это же не говорит о том, что мы по площадям и скверам должны передвигаться. Так быть не должно. Люди сегодня должны работать, передвигаться на работу, вернуться с работы и обезопасить себя, – отметил градоначальник – Ситуация в городе не улучшается. Мы находимся в таком пограничном состоянии. От хорошего состояния до осложнения – один неосторожный шаг.

О САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

В набережных Челнов ежедневно дезинфицируются 8,2 тысячи подъездов – это первые этажи, лифты и подходы к ним, а также входные группы. На 16 объектах - тех, где были выявлены люди с подозрением на коронавирус - были обработаны все этажи, лифты и помещения.

О ВТОРОЙ ВОЛНЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в России ожидается к июню. Вместе с тем врач отметил, что осенью 2020 года может произойти вторая волна заражений. Коллективный иммунитет к вирусу выработается после того, как им заболеет 70-75% населения страны.