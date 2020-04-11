2020-04-10T19:34:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Казани, последние новости на 11 апреля 2020 года: закроют кладбища и усилят патрулирование улиц

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Казани на утро 11 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Теперь сотрудники ДПС чаще останавливают машины на городских дорогах и просят предъявить справку от начальства или цифровой пропуск.Теперь сотрудники ДПС чаще останавливают машины на городских дорогах и просят предъявить справку от начальства или цифровой пропуск.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По последним данным, в Татарстане коронавирусом больны 36 человек. Еще 14 зараженных ранее выздоровели. Большая часть инфицированных (35) - казанцы.

ОБ УСИЛЕНИИ ПАТРУЛИРОВАНИЯ УЛИЦ

С 10 апреля в Татарстане усилили патрулирование улиц. Это стало необходимым, потому что, несмотря на опасность распространения коронавируса, люди продолжали выходить на улицу без особой необходимости.

Теперь сотрудники ДПС чаще останавливают машины на городских дорогах. Водитель и пассажиры должны предъявить справку от начальника, дозволяющую им ездить на работу, или цифровой пропуск.

Нарушителей могут оштрафовать на сумму до 30 тысяч рублей за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Отметим, что теперь в такси нельзя перевозить больше двух пассажиров (без учета несовершеннолетних лиц). Кроме того, у всех людей в машине должны быть средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски или респираторы).

О ТОМ, КОМУ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ЖЕСТКОЙ САМОИЗОЛЯЦИИ

В Татарстане утвержден список заболеваний, при который необходимо соблюдать жесткий режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. В него вошли болезни эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), болезни органов дыхания из числа хронических обструктивных легочных болезней, астмы, бронхоэктатические болезни, болезни системы кровообращения (сердце и нарушение легочного кровообращения).

Также квартиры лучше не покидать людям с трансплантированными органами и тканями, болезнями мочеполовой системы (хронические болезни почек), злокачественными новообразования любой локализации, острыми лейкозами, высокозлокачественными лимфомами, рецидивами и резистентными формами других лимфопролиферативных заболеваний, хроническим миелолейкоз.

О ЗАКРЫТИИ КЛАДБИЩ

Чтобы избежать распространение коронавируса, в Татарстане закроют для посещения кладбища. Находиться на них можно будет в двух случаях: чтобы оформить услуги по погребению (захоронению) и чтобы поучаствовать в похоронах. При этом, в траурной процессии одновременно могут быть не более 20 человек.

О МИЛЛИОНАХ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК

Вчера, 10 апреля, в Казань самолетом доставили «завод» по производству медицинских масок. Речь идет о 6 производственных линиях по выпуску этих средств защиты. Вместе с ним привезли и уже готовую продукцию – 5,8 миллиона медицинских масок (для больниц и заводов).

О ВТОРОЙ ВОЛНЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Главный инфекционист Минздрава Татарстана Халит Хаертынов заявил, что снижение заболеваемости коронавирусом в России ожидается к июню. Вместе с тем врач отметил, что осенью 2020 года может произойти вторая волна заражений. Коллективный иммунитет к вирусу выработается после того, как им заболеет 70-75% населения страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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