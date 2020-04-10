2020-04-10T18:05:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим самоизоляции в Татарстане 2020: как подать заявление на статус безработного дистанционно

Новый временный порядок будет действовать до 31 декабря 2020 года
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в ходе брифинга рассказала, как во время самоизоляции можно подать заявление о постановке на учет в качестве безработного и о получении ими пособия дистанционно.

Так, сейчас заявление подается через портал «Работа в России» или через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг. Дело в том, что 8 апреля президент России Владимир Путин заявил, что всем, кто потерял работу с 1 марта 2020 года и обратился в службы занятости, будут выплачивать пособие в размере МРОТ – 12 130 рублей.

– Учитывая, что вот такой режим регистрации безработных осуществляется впервые в дистанционном режиме, отладка Единого портала государственных и муниципальных услуг сейчас еще продолжается, и поэтому в основном осуществляется регистрация через портал «Работа в России», - отметила глава Минтруда Татарстана.

Так что же изменилось? Разберем алгоритм обращения на сайт «Работа в России». Теперь, чтобы жителя Татарстана признали безработным ему не нужно идти в центр занятости, а только отправить электронное заявление.

Предоставлять копию трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя также нет необходимости. Нужно только приложить к заявлению свое резюме.

Далее все варианты вакансий будут поступать гражданину в личный кабинет, и там же он может откликнуться на одну из них. На 11-й день гражданину назначат пособие, но только если за это время он не смог найти работу. Такой временный порядок будет действовать до 31 декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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