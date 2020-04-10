Нашла нового мужчину и уехала в Турцию: многодетную мать из Татарстана заподозрили в похищении детей и объявили в розыск

В декабре 2019 года в полицию Казани обратился 41-летний Марат Г. Он разыскивал бывшую супругу Гузель Саматову и трех своих детей - восьмилетнего Халида, пятилетнего Абдуллаха и четырехлетнюю Марьям. С женой он развелся еще в 2016 году и связь поддерживал только ради детей - забирал их на выходные, на прогулки. От них и знакомых знал, что после развода его экс-супруга нашла себе нового мужчину, которого зовут так же - Марат. В 2018 году женщина родила ему дочь.

С конца ноября 2019-го бывший муж не мог дозвониться Гузели и детей. В итоге он через знакомых узнал, что сожитель экс-супруги - житель татарстанского Лениногорска, уехал в Турцию еще летом - улетел в Стамбул через Москву. Вот бывший муж и заподозрил, что Гузель уехала с детьми вместе с новым избранником. При этом не спросив разрешения на вывоз у отца мальчиков и их сестренки. Усугубляло ситуацию и то, что поползли слухи, что Марат из Лениногорска с семьей уже перебрался в Сирию к боевикам.

Поэтому обеспокоенный экс-супруг и отец троих детей - Марат из Казани, и подал заявление в полицию. Правоохранители же возбудили по факту исчезновения детей уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетних".

Допросили родителей и близких Гузель. Ее сестра призналась, что в ноябре 2019 года она приезжала из Буинского района Татарстана, чтобы помочь родственнице с выездом в Анталью - многодетная мама снова была беременна.

- Гузель Саматова и ее дети объявлена в международный розыск, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения детей.

Известно, что в Турции Гузель родила пятого ребенка - дочь. Родных она просила не беспокоиться и не искать, сообщила, что у нее и детей все хорошо. Обещала матери звонить примерно раз в две недели - последний сеанс связи состоялся в марте 2020 года.

Разыскивается Гузель Саматова - 32 года.Фото: из личного архива

Разыскивается Халид - 8 лет.Фото: из личного архива

Разыскивается Абдуллах - 5 лет.Фото: из личного архива