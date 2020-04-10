2020-04-10T16:50:37+03:00
Происшествия

Нашла нового мужчину и уехала в Турцию: многодетную мать из Татарстана заподозрили в похищении детей и объявили в розыск

Сделано это было по заявлению экс-супруга женщины, который никак не мог связаться со своими сыновьями и дочерью [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
По факту исчезновения детей женщины было возбуждено уголовное дело.По факту исчезновения детей женщины было возбуждено уголовное дело.Фото: из личного архива
Изменить размер текста:

В декабре 2019 года в полицию Казани обратился 41-летний Марат Г. Он разыскивал бывшую супругу Гузель Саматову и трех своих детей - восьмилетнего Халида, пятилетнего Абдуллаха и четырехлетнюю Марьям. С женой он развелся еще в 2016 году и связь поддерживал только ради детей - забирал их на выходные, на прогулки. От них и знакомых знал, что после развода его экс-супруга нашла себе нового мужчину, которого зовут так же - Марат. В 2018 году женщина родила ему дочь.

С конца ноября 2019-го бывший муж не мог дозвониться Гузели и детей. В итоге он через знакомых узнал, что сожитель экс-супруги - житель татарстанского Лениногорска, уехал в Турцию еще летом - улетел в Стамбул через Москву. Вот бывший муж и заподозрил, что Гузель уехала с детьми вместе с новым избранником. При этом не спросив разрешения на вывоз у отца мальчиков и их сестренки. Усугубляло ситуацию и то, что поползли слухи, что Марат из Лениногорска с семьей уже перебрался в Сирию к боевикам.

Поэтому обеспокоенный экс-супруг и отец троих детей - Марат из Казани, и подал заявление в полицию. Правоохранители же возбудили по факту исчезновения детей уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетних".

Допросили родителей и близких Гузель. Ее сестра призналась, что в ноябре 2019 года она приезжала из Буинского района Татарстана, чтобы помочь родственнице с выездом в Анталью - многодетная мама снова была беременна.

- Гузель Саматова и ее дети объявлена в международный розыск, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения детей.

Известно, что в Турции Гузель родила пятого ребенка - дочь. Родных она просила не беспокоиться и не искать, сообщила, что у нее и детей все хорошо. Обещала матери звонить примерно раз в две недели - последний сеанс связи состоялся в марте 2020 года.

Разыскивается Гузель Саматова - 32 года. Фото: из личного архива

Разыскивается Гузель Саматова - 32 года.Фото: из личного архива

Разыскивается Халид - 8 лет. Фото: из личного архива

Разыскивается Халид - 8 лет.Фото: из личного архива

Разыскивается Абдуллах - 5 лет. Фото: из личного архива

Разыскивается Абдуллах - 5 лет.Фото: из личного архива

Разыскивает Марьям - 4 года. Фото: из личного архива

Разыскивает Марьям - 4 года.Фото: из личного архива

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Том Сойер Фест 2020» в Казани: волонтеры восстановят дом Покровского
В Казани на станции Восстание построят современный пешеходный переход через ж/д пути
В Татарстане пропала 60-летняя Валентина Кириллова, которая нуждается в медицинской помощи
В Чувашии в ДТП "Лады" и "Газели" один человек погиб, два пострадали
Жители России почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции
В Чебоксарах на время пандемии коронавируса отменили плату за проживание в общежитиях трех вузов
Минздрав Татарстана: снижение заболеваемости коронавиурсом ожидается к июню
Клиенты ВТБ стали открывать до 90% вкладов и накопительных счетов дистанционно
В Казань на огромном самолете «Руслан» доставили 5,8 миллиона медицинских масок и оборудование для их производства
В Казани на улице Гвардейская обнаружена свалка высотой с двухэтажный дом
В казанском зоопарке "Река Замбези" показали новорожденную антилопу гну
В Казани под колеса отечественной "Нивы" попал пешеход-нарушитель
В Чебоксарах пьяный водитель врезался в иномарку и в столб, пострадала пассажирка
В Татарстане экс-чиновница подозревается в незаконном оформлении соцвыплаты на 2 миллиона рублей
В Казани иностранные студенты стали волонтерами и помогают пенсионерам
Житель Чебоксар вступился за девушку и был зарезан
Фото из спецбольницы в Коммунарке опубликовал Игорь Николаев