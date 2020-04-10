2020-04-10T14:45:45+03:00
Происшествия

Ограбил, а она скончалась: в Казани мужчину, задержанного за нападение на 80-летнюю пенсионерку, отправили в камеру

После налета пожилая женщина сильно переживала и вскоре умерла [видео]
Лика ИСАЕВА
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Свою вину мужчина признал, но лишь частично.Свою вину мужчина признал, но лишь частично.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 10 апреля, Советский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователя об аресте 33-летнего Павла Б. Ранее уже судимый мужчина обвиняется в грабеже и причинении смерти по неосторожности.

Житель Казани уже признался в совершении преступления, но лишь частично. В итоге, на время следствия его отправили под арест в камеру СИЗО.

Напомним, 4 апреля ограбление 80-летней пенсионерки, которая возвращалась домой из магазина, запечатлела камера видеонаблюдения на одном из домов на улице Файзи в столице Татарстана.

Злоумышленник выхватывает из рук пожилой женщины сумку-тележку. Сделал он это с такой силой, что пенсионерка упала на асфальт и долго не могла встать. Грабитель же сбежал вместе со своей добычей - продуктами и кошельком, в котором было чуть более 5 тысяч рублей.

Нападавшего - Павла Б., по видеозаписи опознал местный участковый, но задержать сразу мужчину не удалось. Во время встречи с правоохранителями он оказал сопротивление. За то, что Павел вышел на улицу без необходимости во время полной самоизоляции и за сопротивление стражам порядка, ему также назначили административный арест. Тем временем в полиции возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

Пенсионерка после нападения так переживала, что скончалась спустя двое суток. И в СУ СКР Татарстана по факту ее смерти возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

80-летнюю пенсионерку из Казани ограбили у подъезда после похода в магазин.Подозреваемый был обнаружен сотрудниками патрульно-постовой службы во время обхода местности его предполагаемого пребывания. При задержании 32-летний подозреваемый оказал полицейским сопротивление, после чего был доставлен в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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