2020-04-10T14:46:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Радоница 2020 в Татарстане во время коронавируса: кладбища для посещения временно закроют

В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление Кабмина республики об очередном запрете, в этот раз он касается праздника Радоница 2020 в Татарстане во время коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: tatmitropolia.ruФото: tatmitropolia.ru
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19 апреля православные отмечают праздник Пасхи, проведение которого необходимо планировать без посещения мест захоронения близких. Как будет проходить Радоница 2020 в Татарстане во время коронавируса, пока толком не известно. Зато стало понятно, что в республике на время самоизоляции кладбища для посещения закроют. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление Кабмина Татарстана.

Напомним, с 1 апреля в Татарстане действует режим полной самоизоляции. Люди не могут покидать свои дома без особой на то необходимости. Выйти можно только в ближайший продуктовый магазин или аптеку и за экстренной медицинской помощью, а также для того, чтобы вынести мусор, погулять с собакой. Получив цифровое разрешение, граждане могут отправиться в банк или на почту, помочь нетрудоспособным родственникам, восстановить паспорт, посетить ветеринарную организацию или суд, съездить на дачу. Раньше с таким пропуском можно было почувствовать в похоронах. Теперь же, кажется, такой возможности у людей не будет.

За соблюдением правил самоизоляции следят полицейские, росгвардейцы и ряд чиновников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Радоница 2020 в Татарстане во время коронавируса: кладбища для посещения временно закроют
В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление Кабмина республики об очередном запрете, в этот раз он касается праздника Радоница 2020 в Татарстане во время коронавируса
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