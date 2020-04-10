Радоница 2020 в Татарстане во время коронавируса: кладбища для посещения временно закроют

19 апреля православные отмечают праздник Пасхи, проведение которого необходимо планировать без посещения мест захоронения близких. Как будет проходить Радоница 2020 в Татарстане во время коронавируса, пока толком не известно. Зато стало понятно, что в республике на время самоизоляции кладбища для посещения закроют. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее постановление Кабмина Татарстана.

Напомним, с 1 апреля в Татарстане действует режим полной самоизоляции. Люди не могут покидать свои дома без особой на то необходимости. Выйти можно только в ближайший продуктовый магазин или аптеку и за экстренной медицинской помощью, а также для того, чтобы вынести мусор, погулять с собакой. Получив цифровое разрешение, граждане могут отправиться в банк или на почту, помочь нетрудоспособным родственникам, восстановить паспорт, посетить ветеринарную организацию или суд, съездить на дачу. Раньше с таким пропуском можно было почувствовать в похоронах. Теперь же, кажется, такой возможности у людей не будет.

За соблюдением правил самоизоляции следят полицейские, росгвардейцы и ряд чиновников.