Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 10 апреля 2020 года: инфекция предварительно подтверждена у 60 человек

Коронавирус в Ульяновске, последние новости на 10 апреля 2020 года - выявлено 6 случаев коронавируса, но двое инфицированных уже вылечились. Последними зараженными стали два студента из Ульяновска, которые 25 марта прибыли из Турции в Москву, а оттуда на поезде домой. Молодые люди лечатся дома.

Вместе с тем со слов губернатора региона Сергея Морозова, положительные результаты первичных тестов на COVID-19 получили около 60 человек. Сейчас ожидаются результаты повторных анализов.

О РОЖЕНИЦАХ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КОРОНАВИРУС

Городская клиническая больница №1 в Ульяновске теперь принимает беременных с коронавирусом или подозрением на него. Медучреждение получило тысячу защитных костюмов, а также 100 пар очков и респираторов. Об этом на своей странцие в соцсети сообщил директор региональной корпорации развития Сергей Васин.

ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ОТРЯД

По поручению Сергея Морозова в Ульяновской области создан дезинфекционный отряд. Он работает на базе сводного отряда ветеринарной службы и занимается решением вопросом дезинфекции региона.

На обеспечение отряда из резервного фонда области будет выделено 11,7 миллиона рублей. На эти деньги планируется купить противочумные костюмы, электрические опрыскиватели, аэрозольные генераторы, спецавтомобили для проведения влажной дезинфекции дорог и площадей.