Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 10 апреля 2020 года: в городской больнице скончалась зараженная женщина

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 10 апреля 2020 года - скончался первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус. У 37-летней пациентки городской больницы было множество хронических заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, женщина умерла.

- Пациентка поступила в отделение в состоянии средней тяжести. Течение болезни осложнилось двусторонней пневмонией. Заболевание развивалось на фоне множественной хронической неинфекционной патологии. В течение девяти суток состояние пациентки ухудшалось, в тяжелом состоянии она была переведена на искусственную вентиляцию легких, - сообщают в Минздраве Марий Эл.

На данный момент в региона зараженными остаются 38 человек. Всего же в регионе был выявлен 41 случай заболевания COVID-19, но двое инфицированных выздоровели.

- Под ежедневным медицинским наблюдением находятся 1019 человек, в том числе 762 гражданина, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус. Также под медицинским наблюдением находятся 4 иностранных гражданина. Всего снято с наблюдения 1690 человек, в том числе 49 иностранных граждан, - отмечают в Роспотребнадзоре республики.

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА

К дезинфекции улиц Йошкар-Олы привлечены военные. Эту работу будет выполнять военная техника местной ракетной дивизии.

В течение нескольких дней по города будут ездить и проводить санобработку остановок и мест общественного пользования авторазливочные станции, которые предназначенные для полной дезинфекции вооружения, боевой техники и транспорта.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

Накануне на сессии Госсобрания Марий Эл депутаты высказались за ограничение времени продажи алкоголя на период режима повышенной готовности. Теперь спиртное в магазинах можно будет покупать лишь с 14.00 до 18.00. Соответствующие поправки будут внесены в закон “Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории республики”.