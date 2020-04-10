2020-04-09T19:03:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 10 апреля 2020 года: в городской больнице скончалась зараженная женщина

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Йошкар-Оле на утро 10 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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Медики отмечают, что у скончавшейся пациентки помимо инфекции был ряд хронических заболеваний. Фото: pixabay.comМедики отмечают, что у скончавшейся пациентки помимо инфекции был ряд хронических заболеваний. Фото: pixabay.com
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Коронавирус в Йошкар-Оле, последние новости на 10 апреля 2020 года - скончался первый пациент, у которого был диагностирован коронавирус. У 37-летней пациентки городской больницы было множество хронических заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, женщина умерла.

- Пациентка поступила в отделение в состоянии средней тяжести. Течение болезни осложнилось двусторонней пневмонией. Заболевание развивалось на фоне множественной хронической неинфекционной патологии. В течение девяти суток состояние пациентки ухудшалось, в тяжелом состоянии она была переведена на искусственную вентиляцию легких, - сообщают в Минздраве Марий Эл.

На данный момент в региона зараженными остаются 38 человек. Всего же в регионе был выявлен 41 случай заболевания COVID-19, но двое инфицированных выздоровели.

- Под ежедневным медицинским наблюдением находятся 1019 человек, в том числе 762 гражданина, находящихся в контакте с лицами с подозрением на коронавирус. Также под медицинским наблюдением находятся 4 иностранных гражданина. Всего снято с наблюдения 1690 человек, в том числе 49 иностранных граждан, - отмечают в Роспотребнадзоре республики.

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДА

К дезинфекции улиц Йошкар-Олы привлечены военные. Эту работу будет выполнять военная техника местной ракетной дивизии.

В течение нескольких дней по города будут ездить и проводить санобработку остановок и мест общественного пользования авторазливочные станции, которые предназначенные для полной дезинфекции вооружения, боевой техники и транспорта.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ

Накануне на сессии Госсобрания Марий Эл депутаты высказались за ограничение времени продажи алкоголя на период режима повышенной готовности. Теперь спиртное в магазинах можно будет покупать лишь с 14.00 до 18.00. Соответствующие поправки будут внесены в закон “Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории республики”.

ИСТОЧНИК KP.RU

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