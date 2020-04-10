Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 10 апреля 2020 года: освещенные веточки вербы верующим будут доставлять волонтеры

Коронавирус в Чебоксарах, последние новости на 10 апреля 2020 года - в Чувашии выявили 34 случая коронавируса, но один зараженный уже вылечился. Накануне стало известно о 15 инфицированных (9 контактных и 6 приезжих), среди которых двое несовершеннолетних.

Все зараженные находятся в больнице скорой медицинской помощи Минздрава региона в Чебоксарах и Новочебоксарской городской больнице. Четверо из них в тяжелом состоянии, на кислородной поддержке.

О МОБИЛЬНЫХ БРИГАДАХ

Несмотря на распространение в регионе коронавируса, жители Чебоксар продолжают нарушать режим самоизоляции и гулять на улице. Таких выявляют мобильные бригады, состоящие из полицейских и чиновников. На нарушителей составляются протоколы за "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков заявил, что обходы города будут продолжаться ежедневно до особого распоряжения.

Всего в Чувашии работают 130 мобильных бригад.

О ВЕРБНОМ ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПАСХЕ

Совсем скоро верующие будут праздновать Вербное воскресенье и Пасху. В связи с этим Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава призвал не посещать церковные службы пока в регионе не стабилизируется ситуация с коронавирусом, так как это может быть опасно.

Врио главы Чувашии Олег Николаев предложил помощь волонтеров в покупке освещенных веточек вербы.

- Предложение хорошее и своевременное. Ведь сейчас нельзя без надобности выходить на улицу. И если людям верующим принесут освещенную вербу - это будет для них настоящая радость. А молиться можно дома, - отметил Митрополит.

О МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ

В четверг, 8 апреля, в Чувашию прибыла крупная партия медицинских масок - 326 тысяч штук.

- Переговоры с Минпромторгом России дали результат, - написал на своей странице в соцсети врио главы региона Олег Николаев - Маски поступят в продажу в республиканские государственные аптеки. Но в первую очередь обеспечим тех, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом: персонал больниц, сотрудников полиции и Росгвардии. Еще одна категория, которую мы должны защитить, волонтеры.