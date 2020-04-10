2020-04-09T19:06:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 10 апреля 2020 года: в городе вновь появились зараженные

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Набережных Челнах на утро 10 апреля 2020 года
Алина ГАБДУЛИНА
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В городской больнице №2 лечат пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус. Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных ЧелновВ городской больнице №2 лечат пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус. Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов
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Коронавирус в Набережных Челнах, последние новости на 10 апреля 2020 года - в городе коронавирусом заражено три человека. Еще двое инфицированных выздоровели и были выписаны из больницы. Всего же в Татарстане выявлено 50 случаев заражение, лечение до сих пор проходят 36 человек.

О МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ

Накануне мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывал в городской больнице №2. Там лечат пациентов с пневмонией и подозрением на коронавирус. В случаи необходимости в медучреждении готовы развернуть госпиталь на 120 коек.

- Сегодня в стенах учреждения проходят лечение шесть человек с диагнозом пневмония. Трое из них – челнинцы, двое пациентов из Тукаевского района и один из Альметьевска. Возраст самого молодого из них – 33 года, старшего – 94 года. Состояние у четырех пациентов средней степени тяжести, у двоих – более тяжелое, в связи с сопутствующими заболеваниями. В настоящее время с ними постоянно работают от 12 до 15 медиков, - отмечают в Управлении информационной политикой и по связям с общественностью города.

Известно, что в случаи необходимости дополнительные койки также будут развернуты на базе родильного дома (75), в госпитале для ветеранов (80), инфекционной больнице (165). Кроме того имется три обсерватора: один за городом, один на базе санатория “Жемчужина” и один на базе санатория-профилактория КАМАЗ. Итого - более 400 мест.

О ДЕЗИНФЕКЦИИ ГОРОДСКИХ ДОРОГ

В Набережных Челнах увеличилась частота обработки городских дорог. Ежедневно работают девять единиц техники, которые занимаются проливом дезинфицирующих растворов.

- Техника работает практически в круглосуточном режиме. Применяется хлорсодержащий раствор перемешанный с водой, в такой концентрации, которая не наносит вред здоровью граждан и растениям на территории города. Мы успеваем в течение суток в среднем обработать три проспекта. Эта работа достаточно непростая, поскольку это требует соблюдения определенного скоростного режима. Замечу, что город моем мы постоянно. Однако сейчас дезинфекции уделено большее внимание, - отметил замруководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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