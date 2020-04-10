Коронавирус в Казани, последние новости на 10 апреля 2020 года: четверо выздоровели, но девять человек заболели

Коронавирус в Казани, последние новости на 10 апреля 2020 года - в городе и в Татарстане в целом коронавирусом заражены 36 человек. О девяти стало известно накануне. Всего же с начала пандемии в республике было заражено 50 человек, 14 из них уже выздоровели. Большая часть инфицированных (35) - казанцы.

О САМОИЗОЛЯЦИИ

В Татарстане до сих пор режим полной самоизоляции. Местных жителей ради их же безопасности просят не выходить на улицу. Однако люди активно пользуются цифровыми пропусками. На данный момент системой было выдано более 1,4 миллиона разрешений.

Причем чаще всего татарстанцы отправляются на дачу (54%) и в аптеку за лекарствами (26%).

В Казани горожанам о важности самоизоляции продолжают напоминать полицейские.

О НАРУШИТЕЛЯХ

Но слова, к сожалению, понимают не все. Некоторые заведения Казани продолжают работать, несмотря на запрет. Так, на улице Пушкина судебные приставы опечатали кафе "Кебаб Сити". Принимать посетителей оно теперь не сможет 60 дней.

ОБ ИГРОКАХ "АК БАРСА"

Хоккеисты казанского "Ак Барса" Данис Зарипов, Кирилл Петров и Альберт Яруллин стали волонтерами и помогают пенсионерам пережить режим самоизоляции. Спортсмены прошли необходимый инструктаж и получили средства индивидуальной защиты.