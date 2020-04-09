2020-04-09T13:34:45+03:00
Общество

«Раньше лучше было»: мошенник пожаловался на кризис из-за самоизоляции

Жительница Чебоксар разговорила позвонившего ей «сотрудника банка» и тот все ей рассказал [аудио]
Олег ЛУГОВОЙ
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Девушка разговорила позвонившего ей незнакомца. Фото: pixabay.comДевушка разговорила позвонившего ей незнакомца. Фото: pixabay.com
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В Чебоксарах местной жительнице на сотовый телефон позвонил «представитель банка». Вот только девушка сразу поняла, что это мошенник. Тем не менее она продолжила разговор и поинтересовалась, как молодому человеку теперь «работается» в условиях повсеместной самоизоляции из-за коронавируса. Позвонившего это не смутило, и он все рассказал.

- Много зарабатываете пока все в карантине? – спросила девушка.

- Не особо, раньше лучше было, - ответил ей «представитель банка».

Мошенник пожаловался на кризис из-за самоизоляции

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Запись данного разговора девушка передала полиции Чебоксар.

- Какими вежливыми ни были незнакомцы нужно немедленно прервать с ними разговор. Информацию о состоянии банковского счета необходимо уточнять либо непосредственно в кредитном учреждении, либо по телефону «горячей линии» банка, - рекомендуют в МВД Чувашии.

По данным ведомства, за последние две недели самоизоляции в республике было зарегистрировано 160 мошенничеств и краж с банковских карт. Ущерб, нанесенный аферистами за этот период, составил 8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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